Фестиваль Игоря Бутмана «Триумф Джаза» представил своих хедлайнеров

В 2021 году «Триумф джаза» пройдёт в 21-й раз! 11, 12 и 13 марта в Светлановском зале Международного дома музыки выступят звезда европейского джаза № 1, трубач-виртуоз Тиль Брённер, один из самых востребованных пианистов нового поколения – Эммет Коэн и его Трио, выдающийся американский певец, гитарист и композитор Аллан Харрис, бессменный хедлайнер Фестиваля – Московский джазовый оркестр под управлением Игоря Бутмана, и многие-многие другие!

«Мы подготовили интересную программу, сделав акцент на новых проектах молодых российских джазменов: на Фестивале со своими программами выступят Антон Чекуров, Виктория Каунова и Илья Морозов, Николай Мищенко, Сергей Долженков. А также мы очень ждем приезда наших иностранных гостей, надеемся, что всё пройдёт успешно и поклонники нашего Фестиваля смогут встретиться с одним из самых талантливых пианистов нового поколения – Эмметом Коэном, который впервые в России представит своё Трио. Мы с Оркестром представим совместную программу с трубачом-виртуозом Тилем Бреннером, который должен приехать к нам из Германии. Кстати говоря, Московский джазовый оркестр, будет выступать на Фестивале все 3 дня с разными солистами. Также из гостей ожидаем нашего дорогого гостя из США – Аллана Харриса и его группу»,- рассказал Игорь Бутман.

11 марта в рамках фестиваля выступят: Трио Эммета Коэна, Сергей Долженков и его New Blood Big Band, а также Игорь Бутман, Московский джазовый оркестр и Олег Аккуратов.

12 марта свою программу представят Аллан Харрис и его группа, а также выступят Квартет Антона Чекурова, и Московский джазовый оркестр под управлением Игоря Бутмана совместно с певицей Fantine!

13 марта на «Триумфе Джаза» выступят Секстет Морозовых, Трио Николая Мищенко, совместную программу представят трубач-виртуоз Тиль Бреннер и Московский джазовый оркестр под управлением Игоря Бутмана.

За историю Фестиваля московская и петербургская публика смогла увидеть и услышать музыкантов, чье появление в России было сложно представить – по приглашению Игоря Бутмана перед меломанами предстали легенды мировой джазовой сцены, объединившие поколения и культуры: Элвин Джонс, Гэри Бертон, Джо Ловано, Маккой Тайнер, Майк Стерн, Билли Кобэм, Ларри Кориэлл, Ли Ритенаур, Джошуа Редман, Ди Ди Бриджуотер, Ахмад Джамал, Рэнди Бреккер, Тутс Тилеманс, Джино Ванелли, Ли Кониц, Take6, Ленни Уайт, Рой Хэйнз, Дэйв Холланд, Рой Харгроув, Боб Джеймс и многие другие суперзвёзды, по праву представляющие джаз планетарного масштаба. Вряд ли будет преувеличением сказать, что именно с этого момента Москва и Санкт- Петербург — в одном ряду с джазовыми столицами мира, а фестиваль «Триумф джаза» стал их джазовой визитной карточкой.

Сегодня «Триумф джаза» – это концерты хэдлайнеров в Московском Международном Доме Музыки, Санкт-Петербургской филармонии им. Д. Шостаковича, концерт в Тульской филармонии, а также 4-5 концертов участников фестиваля в Клубе Игоря Бутмана, серии мастер-классов и Международный фестиваль-конкурс «Детский Триумф джаза». Фестиваль посещают более 7000 зрителей ежегодно.

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