Эдуард АРТЕМЬЕВ: «Я совершенно не сомневаюсь, что всё написано, вся наша судьба»

Автор мессы «Девять шагов к Преображению» Э.Н. Артемьев, художественный руководитель и дирижер Московского камерного хора Т.Ю. Гольберг и солистка Вероника Погребная-Ляликова размышляют о произведении и рассказывают о подготовке к концерту.

— Первые три фрагмента я написал очень давно, — рассказывает композитор. — Не надеялся, что эта музыка будет исполнена. И вдруг из Московского камерного хора поступило совершенно неожиданное предложение: написать сочинение к юбилею В.Н. Минина. Это обращение дало мне силы и желание продолжить работу. Безмерно благодарен Владимиру Николаевичу! Можно сказать, он — отец этого сочинения.

«Девять шагов к Преображению» — это вольная интерпретация канонической мессы. Э.Н. Артемьев опустил некоторые части, некоторые переставил. Sanctus поставил в финал.

Наряду с хором и симфоническим оркестром полноправные исполнители — синтезаторы и рок-группа. «Мне симфонического оркестра мало. Мне нужен «саунд», который придумали рок-музыканты, мой любимый саунд. Сияющий, могучий. Нужна мощь, экспрессия, которой часто не достает в оркестре», — рассказывал Э.Н. Артемьев накануне мировой премьеры в Концертном зале им. П.И. Чайковского в октябре 2018 года.

В 2019 году Московский государственный академический камерный хор (или просто: «Минин-Хор», так коллектив называют музыканты и публика) исполнил сочинение Артемьева в Ярославле и Санкт-Петербурге. Второе исполнение в столице было запланировано на апрель прошлого года, но из-за пандемии его пришлось отложить до марта 2021-го.

— Среди сочинений, написанных в XXI веке, я не знаю аналогов мессе «Девять шагов к Преображению» Э.Н. Артемьева: как по масштабу замысла, так и по воплощению этой громадной фрески. Думаю, это произведение пройдет проверку временем и останется надолго в репертуаре крупных коллективов, работающих в жанре академической музыки, — говорит художественный руководитель и дирижер «Минин-хора» Т.Ю. Гольберг. — Перед премьерой, осенью 2018-го года, Эдуард Николаевич постоянно вносил изменения в партитуру, стремясь довести сочинение до совершенства. Вот представьте: артисты учат ноты, сдают мне партии, я их принимаю. И вдруг автор: «А вот тут теперь по-другому». Я говорю: «Ну, ладно». Потом был второй вариант, третий… По-моему, пять раз вносились изменения. Конечно, это вызывало улыбку. Но мы понимали, что это нужно.

Были доработки и после премьеры, — продолжает Т.Ю. Гольберг. — Концертная эстрада всегда вносит свои коррективы. Вроде бы всё хорошо — на партитуре. А концерт показывает, что здесь есть нюанс, и здесь… В силу акустики, особенности человеческих голосов… Замечательно, что были доработки! Теперь мы имеем шикарную партитуру! Впрочем, не удивимся, если и сейчас произойдут какие-то изменения. И это очень хорошо. Уважаю Эдуарда Николаевича и люблю его за стремление к самой верхней планке.

— Эдуард Николаевич написал грандиозное произведение! — говорит солистка Московского камерного хора Вероника Погребная-Ляликова (сопрано), которая будет исполнять сольную партию на концерте в Зарядье. — В отличие от традиционной мессы это сочинение завершает Sanctus . Для меня это — торжество жизни! И эта музыка посвящена Владимиру Николаевичу Минину!

Я уже исполняла мессу Э.Н. Артемьева: в Ярославле. Помню, как после концерта ко мне в гримёрку вошла девушка с букетом цветов. Плачет: «Вы меня так растрогали». Было очень приятно, — продолжает певица. — За полтора года после концерта в Ярославле сочинение “отлежалось”. Хотя моё первое сольное исполнение произведения публика встретила тепло, думаю, что 1 марта смогу выступить более осмысленно, зрело. Когда только знакомишься с сочинением, не всегда осознаёшь его глубину, не всегда можешь сразу подобрать и правильно использовать исполнительские приёмы. К тому же мешает волнение. А сейчас, надеюсь, я смогу передать эмоции более глубоко, полнее донести до слушателей то, что чувствую сама. Мне уже не надо думать, как я буду петь в том или другом месте. В голове сложилось целостное видение сочинения. Были сложности технические. У партии сопрано в произведении внизу си бемоль малой октавы, а вверху — си бемоль второй. Две октавы: достаточно широко по диапазону. С низами мне помогла справиться педагог по вокалу нашего Хора, народная артистка России Наталья Борисовна Герасимова. Она посоветовала петь низкие ноты не с твердой атаки (это — певческий приём), а мягко пропуская их сквозь открытую гортань и вести дыханием дальше, мягко проходя регистровые переходы. И получилось!

В октябре 2018 года, давая пресс-службе Хора интервью перед премьерой, Эдуард Николаевич говорил: «Музыка для меня — это колебания волн определенной частоты и их резонанс со слушателем и с тем, что происходит вокруг. Увы, ощущение такое, что мир катится в бездну. Удивительное желание всем погибнуть! У кого-то осознанное, у кого-то безотчетное. Что мы творим? Не понимаем знаков, которые даёт нам Господь. Ведь всё написано в Библии».

Перед вторым московским исполнением «Девяти шагов к Преображению» композитор так видит и ощущает происходящее:

— Мягко скажем: время перемен. Чем это кончится? Никто не знает. Желательно избежать конфликтов, чтобы обошлось без крови. Конечно, если это будет возможно. Мы молимся.

В Библии сказано: человечество будет преображено. Когда? Никто не ведает, даже Христос. Только Отец наш небесный знает. Я бы не хотел этого знать. Но знаки будут. «Молнии пересекут небо».

Когда мы спросили композитора: «Несмотря на пандемию, обрушившуюся на человечество, Вы по прежнему считаете, что финал мессы должен быть именно такой?», он ответил:

— Конечно. Sanctus — это спасение, слава тебе, Господи. Я совершенно не сомневаюсь, что все написано, вся наша судьба. Все будет, как задумано. Варианты возможны лишь в процессе нашего пути.

1 марта в Большом зале Зарядье вместе с Московским камерным хором, солисткой Вероникой Погребной-Ляликовой (сопрано) также выступят Государственная академическая хоровая капелла России имени А. А. Юрлова, Хор мальчиков Хорового училища имени А.В. Свешникова, Российский государственный симфонический оркестр кинематографии, солисты Андрей Лефлер (тенор) и Марианна Высоцкая (орган).

Дирижёр – Сергей Скрипка.

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