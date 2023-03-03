Фестиваль «Московская студенческая весна» стартовал в столице

В Москве стартовал фестиваль «Московская студенческая весна». Как сообщила заммэра Наталья Сергунина, его участниками станут учащиеся 70 университетов столицы. Ребят приглашают продемонстрировать свои таланты в самых разных областях — хореографии, вокале, театральном искусстве и других.

«Московская студенческая весна — это возможность проявить себя, завести новые знакомства. Впервые для участников проведут творческие занятия по театральному и сценическому мастерству. Победители будут представлять столицу на национальном уровне — в рамках проекта “Российская студенческая весна”», — рассказала Наталья Сергунина.

Конкурсные мероприятия пройдут с марта по май. Ребят ждут несколько этапов. Вначале — внутренние отборы в университетах. В апреле участники будут соревноваться на уровне городских округов, а затем — на общемосковском. В завершение состоится итоговый гала-концерт и церемония награждения победителей.

Молодым людям предстоит побороться за призовые места в одном из направлений. На выбор — вокальное, инструментальное, театральное, танцевальное, а также «Мода», «Оригинальный жанр», «Медиа», «Видео», «Арт» и «Концертная программа». Предусмотрено 52 номинации. Жюри будет оценивать мастерство, оригинальность идеи, сценическую культуру.

Лауреаты получат призы, выступят на гала-концерте и после отправятся на фестиваль «Российская студенческая весна».

Организаторы — Российский союз молодежи, проектный офис «Молодежь Москвы», столичная ассоциация студентов и студенческих объединений при поддержке Комитета общественных связей и молодежной политики Москвы.

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