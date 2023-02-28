Сценарный конкурс «Метод» продолжает принимать истории о Москве

Всероссийский конкурс сценарного мастерства в рамках образовательного проекта «Метод» (Фабрика контента) продолжает приём заявок на участие в рамках конкурса “Метод. Москва”.

До 16 марта 2023 года идёт набор проектов для образовательных треков «Синопсисы для книг и издательского дела» и «Сценарии для видеоигр», а также для участия в спецноминации «Моя Москва» – для поддержки проектов, популяризирующих российскую столицу.

Трек по видеоиграм и издательскому делу координирует Агентство креативных индустрий (АКИ) при Департаменте предпринимательства и инновационного развития Москвы, выступившее генеральным партнёром конкурса «Метод». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ).

Трек «Синопсисы для книг и издательского дела» посвящен сторителлингу в литературе. Редакторы ведущих издательств расскажут, как происходит отбор рукописей, в каком виде лучше присылать свои идеи или уже готовые произведения. Литературные агенты поделятся кейсами продвижения книг, начиная с этапа идеи. Бренд-менеджеры из индустрии откроют принципы продвижения авторов на быстро изменяющемся рынке.

Отметим, что 20 февраля завершился приём заявок на участие во всероссийском конкурсе сценариев фильмов и сериалов. Всего получено 10 022 заявки, из них – 4889 проектов полнометражных фильмов, 3356 – сериалов, 1777 – экранизации.

Заявки прислали авторы из 51 региона России. Наибольшее число работ было прислано на темы «Любовь и семья», «Герои нашего времени», «Герои завтрашнего дня» «Моя территория – место силы», «Народная комедия. Повестка регионов», «Историческое наследие».

Напомним, что конкурс «Метод» проводится с целью выявления лучших молодых авторов, создающих конкурентоспособный отечественный медиаконтент (идеи, синопсисы, сценарии, книги, видеоигры и т.д.) для создания независимой площадки по сотрудничеству талантливой креативной молодежи с инвесторами, ведущими продюсерскими компаниями и онлайн-платформами страны.

Подробнее с правилами участия можно ознакомиться на официальном сайте проекта https://metod.one или написав письмо на info@metod.one.

Организаторы: АНО «Центр кинофестивалей и международных программ» совместно с АНО «Креативная экономика», дирекцией «Российской креативной недели», Агентством креативных индустрий (АКИ) при Департаменте предпринимательства и инновационного развития Москвы, продюсерским центром «Мувистарт» в партнерстве с издательской группой «Эксмо-АСТ».

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