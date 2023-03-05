Михаил Гуцериев вновь стал Поэтом года

1 марта на сцене новейшей концертной площадки «LIVE Арена» состоялась торжественная церемония награждения победителей Российской национальной музыкальной премии «Виктория-2022».

По итогам голосования Михаил Гуцериев признан победителем в номинации «Поэт года». Статуэтка досталась автору за песню «Ночь счастливых надежд». Михаил Сафарбекович лично присутствовал на церемонии и получил заслуженную награду из рук Филиппа Киркорова.

«Спасибо большое! И ожидал, и не ожидал. В стихах к песне «Ночь счастливых надежд» я старался затронуть всё общество, каждый найдёт в ней слова близкие своему сердцу. Спасибо композитору Сергею Ревтову, он сумел прочувствовать настроение и написать прекрасную музыку», — рассказал о песне Михаил Гуцериев. Поэт также не смог обойти вниманием присутствовавших в зале женщин. «Сегодня — первый день весны, а через неделю — первый весенний праздник, международный женский день, восьмое марта. Пользуясь возможностью, хочу поздравить всех наших женщин! Пожелать, чтобы в их сердцах любовь разгоралась и не угасала. Пусть даже тлеет, но никогда не угасает! С праздником вас, дорогие женщины», — произнес со сцены Михаил Гуцериев.

В свою очередь Филипп Киркоров поздравил Михаила Сафарбековича с победой в главной номинации:

«Поэты — это настоящие творцы, которые способны чувства передать в стихах. Хочу поблагодарить за эту способность потрясающего поэта Михаила Гуцериева. Весь этот десятитысячный новый зал «LIVE Арена» аплодирует Вам, и эти аплодисменты заслуженные, из чувства благодарности зал говорит Вам «Спасибо!». Спасибо за творчество и возможность петь в этом зале». Лучшей в категории «Городской романс» была признана песня «Я жду звонка» в исполнении Стаса Михайлова (музыка Виктора Дробыша). Певец не смог получить награду лично, за него это сделал коллега по сцене и ведущий церемонии Николай Басков. Сам же Николай Басков вместе с продюсером Владимиром Чиняевым (Chinkong) тоже праздновал победу. Ремикс на песню «Твои глаза маренго» на стихи Михаила Гуцериева был удостоен золотой «Виктории» и звания «Танцевальный хит года».

В этот вечер церемонию награждения Премии украсили выступления популярных артистов с песнями авторства Михаила Гуцериева.

Номинант Премии в категории «Певица года» Наталья Гордиенко представила весенний номер на песню «Я счастливая» (музыка Сергея Ревтова).

«У нас получился потрясающий яркий перформанс. Каждый, кто увидит постановку, сможет ещё раз убедиться в том, что наша жизнь наполнена красками, и каждый приходящий в неё человек приносит что-то своё. Я безмерно счастлива, что у меня в уходящем году появилась ещё одна песня Михаила Гуцериева — «Я счастливая». Я рада, что смогла достойно представить композицию на этой престижной музыкальной Премии», — поделилась Наталья Гордиенко.

Анатолий Цой (TSOY) удивил зрителей и гостей церемонии необычным номером на песню «Покажу паранойю» (музыка Дарьи Кузнецовой), спустившись на сцену из-под купола «LIVE Арены». В заключении вечера на сцену вышли народная артистка Российской Федерации Лариса Долина и её ученик Гарик Зебелян. Была исполнена песня на стихи Михаила Гуцериева «Бежит от скуки Москва» (музыка Сергея Соболя).

В этом году песни на стихи поэта Михаила Гуцериева были представлены в следующих номинациях:

«Поэт года» — Михаил Гуцериев, «Ночь счастливых надежд» ;

«Композитор года» — Дарья Кузнецова, «Покажу паранойю»;

«Певица года» — Наталья Гордиенко, «Я счастливая» ;

«Певец года» и «Музыкальное видео года» — TSOY (Анатолий Цой), «Покажу паранойю»;

«Городской романс года» — Стас Михайлов, «Я жду звонка»;

«Танцевальный хит года» — Николай Басков, «Твои глаза маренго» (Chinkong Remix);

«Песня года» — Лариса Долина, Николай Басков, Дима Билан, Юлианна Караулова – «Ночь счастливых надежд».

Увидеть Торжественную церемонию вручения наград Российской национальной музыкальной премии «Виктория-2022» зрители смогут 10 марта в 23:40 в эфире телеканала «Россия 1//Смотрим».

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