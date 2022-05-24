Фестиваль «Органные вечера в Кусково» пройдет в двенадцатый раз

Ставший традиционным для гостей бывшей подмосковной усадьбы графов Шереметевых летний фестиваль «Органные вечера в Кусково» пройдет в 2022 году в двенадцатый раз. Он откроется 28 мая выступлением художественного руководителя форума, известной органистки Елены Приваловой и барочной капеллы «Золотой век», которые представят русскую программу из произведений Александра Гедике, Христофора Кушнарёва и Сергея Танеева.

Всего в рамках смотра состоится 24 концерта. На протяжении лета и двух декад сентября слушателей ждут встречи с яркими органистами из разных городов России, многие из которых выступят на фестивале впервые. В рамках сольных выступлений, а также в составе ансамблей они представят разноплановые программы из сочинений русских и зарубежных композиторов XVIII – XXI веков.

Фестиваль «Органные вечера в Кусково» на протяжении многих лет уверенно удерживает статус одного из центральных музыкальных событий московского лета, знакомя посетителей усадебного дворца Кусково с шедеврами русской и зарубежной классики, а также предлагая оригинальные программы «на стыке» разных жанров и стилей.

По словам Елены Приваловой, посетителей концертов двенадцатого фестиваля ждет встреча со «звездной командой маститых мэтров». В их числе: Алексей Шмитов, Александр Князев, Евгения Лисицина, Алексей Шевченко, Игорь Гольденберг, Александр Удальцов и другие. Главной особенностью предстоящего смотра станет появление в афише новых ярких имен – представителей ведущих российских органных школ. Впервые на фестивале выступят Тарас Багинец из Екатеринбурга, Мария Блажевич из Томска, Марина Вайзя и Сергей Силаевский из Санкт-Петербурга, Евгения Кривицкая, Екатерина Спиркина и Юлия Лотова из Москвы; после большого перерыва на фестивальную сцену выйдут Анастасия Быкова и Мария Макаренко. «В прошлые годы мы больше ориентировались на игру ансамблей, но на этот раз будет больше сольных концертов – нам хотелось, чтобы музыканты, которые пока еще неизвестны постоянной публике «Органных вечеров в Кусково», имели возможность в полной мере продемонстрировать свое искусство и мастерство», – отметила Елена Привалова.

По традиции основу фестивального репертуара составили сочинения западноевропейских композиторов эпохи барокко – периода расцвета органного исполнительства. Блок программ посвящен фигуре Иоганна Себастьяна Баха. Программу «И.С. Бах: избранное и популярное» представит на суд публики Алексей Шмитов (4 июня). Также сольные программы, посвященные творчеству великого немецкого композитора, сыграют Александр Князев (10 сентября) и Алексей Шевченко (17 сентября). Солисты Барочной капеллы «Золотой век», виолончелист Александр Листратов и органист Алексей Шевченко представят вечер под названием «Иоганн Себастьян Бах и его последователи», в который включили также произведения Иоганна Вильгельма Гесслера, Оскара Вермана и Сергея Прокофьева (3 августа). В двух баховских программах совместно с Еленой Приваловой выступит Александр Князев – как органист (13 августа) и как виолончелист (17 августа). Сочинения Баха войдут и в ансамблевые программы органистки Елены Приваловой и флейтистки Елены Ивановой-Летягиной (10 августа), органиста Александра Удальцова, гобоиста Ивана Паисова и меццо-сопрано Юлии Макарьянц (24 августа), органистки Юлии Лотовой и флейтистки Катерины Пащенко (6 июля) и других.

Интересные тематические и оригинальные программы, объединяющие музыкантов различных направлений, стали непременной составляющей фестиваля. Одна из таких программ ждет слушателей дуэта, который составили органист Сергей Силаевский и балалаечник Николай Ковалевич (2 июля). В необычном тембровом решении предстанут произведения Баха, Букстехуде, Моцарта, Вивальди и других композиторов. Ценителям джаза и в целом импровизации в музыке предназначен вечер «Настроения. Барокко & Джаз» с участием саксофониста Владислава Светлова и органистки Марии Макаренко (15 июня). Органный дуэт «Artbene», в состав которого вошли Анна Ветлугина и Дмитрий Максименко, и джазовая певица Тамта Пулариани порадуют публику необычными трактовками знаменитых произведений Джорджа Гершвина в программе «Summertime» (23 июля).

Фестиваль завершится сольным концертом органиста Алексея Шевченко 17 сентября.

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