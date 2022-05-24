В Москве представили выставку к 100-летию основания и 30-летию  возрождения Общества Изучения русской усадьбы

«Венок усадьбам…» — такое название выставки соотносится не только с теми, кто изучал русскую усадьбу десятилетиями, но и, конечно, самим памятникам архитектуры.
Созданием Общества Изучения русской усадьбы (ОИРУ) мы обязаны Владимиру Васильевичу Згуре (1903-1927). Владимир Згура был видным искусствоведом, ученым секретарем в Комиссии по изучению архитектуры, читал лекции в университете Твери и на общедоступных курсах в Москве. Человек огромного дарования, самых разносторонних и глубоких знаний в истории искусства, краеведении, а его кандидатская диссертация о памятниках, связанных с творчеством Василия Баженова, была издана отдельной книгой.
В правление ОИРУ входили русский архитектор и краевед Сергей Торопов, балетовед и театральный критик Юрий Бахрушин, сын мецената Алексея Бахрушина, исследователь мировых архитектурных памятников и древнерусского зодчества Николай Брунов.
В сферу исследования ОИРУ входили как «дворянские гнезда» — усадьбы Кусково, Останкино, так и садово-парковое и ландшафтное искусство. В 1930-м году ОИРУ прекратило существование, но возродилось в 1992-м. Вновь история архитектурных сооружений, во многом утраченных, картография, разработка экскурсий, методического сопровождения – в фокусе исследований ОИРУ.
На выставке в Белокаменных палатах XVII века (здание ГМП А.С. Пушкина) представлены подлинные документы, фотографические материалы, связанные с историей и выдающимися личностями ОИРУ. Долгие годы многие архивные материалы, связанные с ОИРУ, считались утерянными (официальные документы хранятся в ГАРФ). Сейчас же в выставочном пространстве представлены подлинные, вновь открытые, свидетельства жизнедеятельности ОИРУ, история памятников архитектуры Московской, Смоленской областях.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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