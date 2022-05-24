Ник Рок-н-Ролл остается собой

Воскресный вечер на Арбате стал для кого-то встречей с самим собой, а для многих – открытием. Легенда авангардного русского рока и панка Ник Рок-н-Ролл — на сцене «Мумий Тролль бара».

Бар Ильи Лагутенко стал московской площадкой для выступления Николая Кунцевича – или, как его многие знают, Ника Рок-н-Ролла.

Его творчество любимо поклонниками неформальной музыки еще с восьмидесятых годов прошлого века, а музыкальные коллективы, собранные Кунцевичем в разное время в разных городах, не менее легендарны и каждый по-своему популярны. В этот раз на сцене «Мумий Троль бара» спеть с Ником собрались сразу три группы – его первый музыкальный проект «Коба», а также группы «Стекла» и «Трите души».

Вел концерт Сергей Гурьев – по-своему тоже звезда музыкальной и культурной журналистики и комментаторской работы.

— О таком зрителе, который есть сейчас, я мог бы только мечтать, — отметил Ник, — зритель XXI века таков, что мне легче рассказывать истории, а им хочется эти истории слушать. Я, наверно, слегка повзрослел, но это так.

Впрочем, любой концерт Ника доказывает, что возраста нет. Между залом и исполнителем есть лишь химия, энергия и искреннее взаимодействие. А энергия, по его же словам, как стихия — неподвластна человеческим определениям.

А что такое стихия Ника Рок-н-Ролла, можно было услышать и увидеть. Не секрет, что когда-то его звали русским Игги Попом за немыслимые выходки на сцене, его концерты были зрелищем не для слабонервных. Но секрет Ника не в том, чтобы поорать на сцене или постучать по голове, его секрет – в отношении к жизни и к року как жизни. Возможно, в своем роде он один такой. Но и на это есть причина.

— Рок-н-ролл корнями уходит к кельтам, — говорит Кунцевич, — это те самые пляски у дерева, друиды, то, что дает бесконечную юность и молодость, но – ты один-один-один. Я счастлив и делаю то, о чем когда-то мечтал 12-летний оренбургский пацан Коля – он мечтал играть настоящую музыку в настоящей группе. Это случилось. И продолжается. И я все тот же, а это тело, возраст – все это лишь скафандр. Глаза то те же.

Те же. И зритель это чувствует. Искренне. В шуме, свете и суете – настоящее, что хочет сказать Ник.

На этом концерте не было случайных людей – ни среди зрителей, ни среди журналистов. В этот воскресный вечер в баре на Арбате собрались те, кто знал, на что идет – и поэтому концерт просто не мог пройти неидеально. Зал ждал, а музыканты старались изо всех сил, открывая свою душу в песнях и музыке со всей честностью, которая присуща настоящему року и настоящей музыке. А те, кто пришел вместе – с другом, отцом – увидели их другими и тоже открыли для себя новую страничку.

Два с половиной часа концерта пролетели почти незаметно – если бы только было можно, зрители не отпустили бы исполнителей со сцены еще долго. Но если нельзя продлить концерт бесконечно, можно сохранить у себя его часть записями на мобильных телефонах или официальных дисках. Главное-то все равно останется в сердце.

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