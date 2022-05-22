Фестиваль-пикник Подмосковья Orlow Fest стал самым массовым open-air

На территории Ленинского городского округа, в парк-отеле «Орловский», прошел самый массовый фестиваль-пикник Подмосковья Orlow Fest. Он стал частью проекта «Лето в Подмосковье». Более 4 тысяч гостей ждали выступления кавер-групп и развлекательные шоу в зоне фуд-корта и детская площадка с анимационными развлекательными программами. Хедлайнером мероприятия стала группа Dabro. Завершился фестиваль праздничным фейерверком.

«Orlow Fest мы проводим уже седьмой год. Это семейный фестиваль, объединяющий еду, музыку, зрелище и развлечения, – сказал директор фестиваля, владелец парк-отеля «Орловский» Сергей Лукьянов. – Сегодня в нем принимает участие более 30 компаний – фермерские хозяйства, предлагающие гостям свою продукцию, фирмы, занимающиеся организацией досуга. И места для всех хватает – территория парк-отеля позволяет разместить множество локаций».

«О том, насколько этот фестиваля популярен, лучше всего говорят цифры – его регулярно посещают тысячи жителей и гостей Подмосковья, – сказала министр культуры и туризма Московской области Елена Харламова. – А раз на такие мероприятия есть большой спрос, значит, они были придуманы и созданы не зря. И не случайно этот фестиваль входит в губернаторскую программу «Лето в Подмосковье». Летний период мы не ограничиваем календарем, делаем его более широким».

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