На ВДНХ встретят День славянской письменности и культуры

ВДНХ приглашает москвичей и гостей столицы на программу в честь Дня славянской письменности и культуры. Он отмечается 24 мая. Вплоть до этого дня посетителей ждут лекции по истории русского алфавита и языка, мастер-классы по каллиграфии, а также квиз и онлайн-экскурсия, сообщила заместитель Мэра Москвы Наталья Сергунина.

«Три года назад на ВДНХ открылся центр славянской письменности “Слово”. За это время он стал одной из самых популярных площадок выставки. Мероприятия, которые там проходят, интересны посетителям самых разных возрастов. Экскурсоводы рассказывают, как развивался родной язык и как выглядели первые древнерусские книги. Еще там проводятся мастер-классы, встречи с писателями, работает читательский клуб», — рассказала Наталья Сергунина. Ее слова приводятся на портале mos.ru.

Глаголица и церковнославянский язык

22 мая в 15:00 состоится воркшоп «Ошуюю и одесную: церковнославянский за два часа». Участники познакомятся с двумя славянскими алфавитами, разберутся в основной лексике, научатся опознавать надписи на иконах и фресках, считать и читать по-древнерусски. Вход по предварительной регистрации. Встречу проведет хранитель древнерусских рукописей Российской национальной библиотеки, преподаватель церковнославянского языка Николай Буцких.

Устав и вязь

Тех, кому интересно искусство исторической каллиграфии, приглашают 22 мая в 14:00 на мастер-класс «Устав». Участники узнают, как сменяли друг друга древнерусские типы письма, как писали при Ярославе Мудром, Иване Грозном и Петре Великом. На занятии гостей научат писать самым первым древнерусским типом письма — уставом, который появился около тысячи лет назад, расскажут об истории возникновения этого стиля. Встреча будет интересна детям старше 10 лет и взрослым.

24 мая в 15:00 гостей приглашают на мастер-класс по каллиграфии «Вяжем вязь». Они изучат, как построены некоторые исторические образцы рукописной и печатной вязи, обсудят самые распространенные приемы, которые помогали соединять буквы в узоры и экономить место на странице.

Квиз и экскурсии

22 мая в 18:00 в центре «Слово» пройдет познавательный квиз «Тайны Кирилла и тайны Мефодия». Участники решат исторические головоломки. Игра понравится взрослым и подросткам старше 12 лет, которых интересуют загадки истории и происхождение русской письменности. Продолжительность — 60–90 минут.

24 мая в 12:00 в официальных аккаунтах ВДНХ в социальной сети «ВКонтакте», в «Телеграме» и «Одноклассниках» опубликуют онлайн-экскурсию «Десять веков славянской письменности» по экспозиции центра «Слово». Пользователи познакомятся с основными вехами из истории письменности на Руси, узнают о первых алфавитах — кириллице и глаголице, услышат рассказ о древнейших литературных произведениях, дошедших до наших дней.

22 мая в 15:00 и 24 мая в 15:00 и 18:00 пройдут тематические экскурсии «Кирилл и Мефодий: что на самом деле придумали два знаменитых брата?». Посетителям расскажут, в чем главная заслуга греческих братьев-монахов, какие события послужили толчком для возникновения славянской письменности, какое место занимает сегодня славянский язык в общем многообразии мировых языков.

Программа в Доме культуры

24 мая с 17:00 до 18:00 в Доме культуры ВДНХ пройдут народные игры, танцы, различные мастер-классы. Гостей познакомят с народными промыслами, предложат создать фигурку в стиле гжель или куклу-оберег. Позже пройдет концерт, в котором артисты творческих коллективов споют фольклорные песни, покажут миниатюры и сыграют вместе со зрителями в народные игры.

Центр «Слово» открыт в отреставрированном павильоне ВДНХ № 58. В экспозиции передана атмосфера монастырской кельи, земской школы, печатной мастерской. Также в музейном пространстве есть специальные зоны, где можно самостоятельно проследить историю букв.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.