Ярмарка яхт и катеров «Водный Мир» пройдёт на территории Международного Московского Яхтенного Порта

С 17 по 19 июня 2022 года на территории Международного Московского Яхтенного Порта состоится двенадцатая ярмарка яхт и катеров «Водный Мир»!

Посетителей ждут:

лучшие предложения по продаже и покупке яхт и катеров;

тест-драйвы;

мастер-классы, интерактивы и шоу;

игровые зоны для гостей с детьми.

Каждый год организаторя ярмарки гостей огромным количеством представленных яхт и катеров, и 2022 не станет исключением. Это будет максимальная концентрация на единой территории водно-моторной техники от частных владельцев и официальных дилеров специализированных компаний.

Гости смогут пройти тест-драйв на яхтах и катерах, ощутить мощь и разнообразие представленной техники, увидеть разницу различных классов и размеров судов.

Для любителей активного отдыха будут оборудованы спортивные площадки и зоны для обучения водному спорту. В уютном ресторане под приятную музыку и атмосферу летнего отдыха вы сможете провести деловые встречи или просто отдохнуть в кругу друзей.

Ежегодно в ярмарке принимают участие более 40 экспонентов, на продажу выставляется от 35 до 70 катеров и моторных яхт. За 3 дня работы ярмарку посещают около 3 000 человек. Ярмарка яхт и катеров «Водный Мир» с каждым годом привлекает все больший интерес продавцов, покупателей, компаний-участников и просто любителей летнего отдыха на воде.

Ярмарка яхт и катеров «ВОДНЫЙ МИР» – это лучшее место где можно купить или продать лодку! И просто провести день с друзьями или детьми.

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