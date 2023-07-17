Фильм «1000 дешевых зажигалок» вошел в программу международного кинофестиваля Ariano International Film Festival 2023

Фильм из линейки KION Originals «1000 дешевых зажигалок» вошел в программу 11-го международного кинофестиваля Ариано (Ariano International Film Festival 2023), который пройдет в итальянском городе Ариано-Ирпино (регион Кампания) c 31 июля по 6 августа 2023. Драма Ирины Обидовой «1000 дешевых зажигалок» будет представлена в конкурсной программе Feature films (Лучший художественный фильм).

Международный кинофестиваль в Ариано (Ariano International Film Festival) проходит в итальянском городе Ариано-Ирпино (регион Кампания). В этом году в отбор жюри вошли 70 картин из разных стран. В конкурсной программе представлено 5 проектов из России, среди которых: «Туман», «Бану», «Хронос», «Дорога к успеху». В конкурсной программе также участвуют фильмы из США, Греции, Азербайджана, Испании, Италии, Аргентины и Германии и других стран. В этом году в рамках конкурсной программе будет выбрано пять картин-номинантов в следующих номинациях: «Лучший художественный фильм», «Лучших документальный фильм», «Лучший анимационный фильм» и «Лучший короткометражный фильм».

Главная миссия фестиваля — это поиск и продвижение кинематографического искусства, а также создание позитивной конкуренции между различными народами и культурами. В этом году фестиваль пройдет в одиннадцатый раз.

В центре истории «1000 дешевых зажигалок» — двое друзей, Артем и Костя, которые учатся в химико-физическом колледже и любят устраивать провокации на занятиях. После инцидента на уроке ОБЖ Артем и Костя попадают в неофициальный список потенциальных проблемных студентов. Они были аутсайдерами, но быстро становятся главными звездами колледжа. Особенно популярность льстит Косте, долгое время терпевшему насмешки ровесников. Он рассказывает всем о своем «таланте» взрывника, хотя за всеми «успехами» стоял Артем, хорошо разбирающийся в химии. Артем обижается на друга и решает показать всем, на что способен. Но все меняется после знакомства с Кирой, девочкой из богатой семьи, которой надоело быть «нормальной». Она платит Артему за «уроки плохого», они постепенно сближаются.

«1000 дешевых зажигалок» — это драма о последствиях буллинга в учебных заведениях. В фильме большое внимание уделяется семьям друзей, мама Кости Алла сдувает с ребенка пылинки, а мама Артема Марина работает на нескольких работах, чтобы прокормить троих сыновей.

В 2021 году Лиза Цыганова участвовала в Berlinale Talents Script Station со сценарием фильма «Тысяча дешевых зажигалок». Премьера картины состоялась на фестивале российского кино «Окно в Европу» в Выборге, международная премьера фильма прошла в рамках 53-го International Film Festival of India, одного из крупнейших киносмотров Азии, аккредитованного FIAPF.

Производством картины занимались компания Александра Лихницкого — Liho! Production, онлайн-кинотеатр KION и продюсерский центр Potential.

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