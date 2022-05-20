Татьяна Самойлова и Василий Лановой. Сила первой любви

Талантливая дочь известного актера без проблем поступила в Щукинское училище. Перед Татьяной Самойловой открывались огромные перспективы. В коридорах театрального вуза она и встретила свою первую большую любовь, Василия Ланового.

Многие считали их союз настоящим мезальянсом. Она – московская барышня, редкой, совсем не советской внешности, любимица самой Майи Плисецкой. Он – хоть и красавец с благородным точеным профилем, но обычный крестьянский парень, перебравшийся в Москву в поисках лучшей жизни. Их судьбы не должны были пересечься…

А они гуляли по ночной Москве, читали Пушкина и Шекспира, устраивали романтические сюрпризы, вместе готовились к лекциям и зачетам и не хотели расставаться ни на минуту. До самой свадьбы влюбленные хранили целомудрие. Никакой интимной близости — это было то самое редкое и светлое чувство.

Лановой стремительно набирал популярность, с Татьяной теперь он виделся только по вечерам. Василий вырос в многодетной семье и хотел такую же. Он ждал, что Самойлова целиком посвятит себя мужу и поставит крест на своей актерской карьере, а она была к этому не готова.

Режиссер Михаил Калатозов пригласил Татьяну в свой фильм «Летят журавли». Она была уверена, что это ее роль, но вдруг узнает, что беременна! Это значит, что от съемок придется отказаться? Самойлова не спала ночами, а днем ее терзали муки сомнений. Карьера или семейное счастье? И она сделала выбор… Не сказав мужу ни слова, она сделала аборт на позднем сроке, в частной клинике и без наркоза. Он закатил грандиозный скандал, но жизнь продолжилась, превратившись из романтической поэмы в мрачную прозу. У Татьяны все чаще случались эмоциональные срывы. Иногда актрисе казалось, что муж хочет ее отравить. Любимый Вася теперь почти не появлялся дома, больше не признавался в любви, семейное счастье рушилось на глазах. Оба страдали, ведь любовь не ушла… Но так больше не могло продолжаться. Во время одного из скандалов Татьяна сама предложила Лановому расстаться.

«Я считала, что не вправе мучить его. Вася имел право на счастье, на семью, и, самое главное, на детей. А я уже не могла дать ему это. Ведь после того случая мне был вынесен приговор – бесплодие. Рано или поздно Вася бы меня возненавидел», — говорила Самойлова.

Самойлова предпочла уйти раньше. Горевала она недолго. Молодую и востребованную актрису окружали толпы поклонников, режиссеры засыпали предложениями о съемках. Но только с годами Татьяна поняла, какую чудовищную ошибку она совершила.

В 1958 году военная драма «Летят журавли» получила «Золотую пальмовую ветвь». А Татьяна Самойлова — «Апельсиновое дерево» — приз за лучшую женскую роль. И этой наградой обошла саму Софи Лорен. Ингмар Бергман и Джина Лоллобриджида мечтали о знакомстве с Самойловой. На звездной набережной Круазетт появилась именная плитка с отпечатком руки Татьяны, а Пабло Пикассо написал с русской красавицы картину. Советскую диву пригласили в Голливуд сняться во французской картине «Анна Каренина», только никто не планировал отпускать народное достояние из страны. Спустя 10 лет Татьяна все же сыграла свою — советскую Анну Каренину, которая стала лучшей за всю историю кино. На съемках фильма Самойлова и Лановой встретились. Казалось, судьба дает им второй шанс!

Зачем на съемочную площадку «Анны Карениной» пришлось вызывать психиатра? Почему Лановой так и не смог простить Татьяне предательства, а все последующие мужья сбегали от актрисы? Как получилось, что долгожданный сын Татьяны стал сиротой при живых родителях и жил в интернате. Правда ли, что советская Софи Лорен в конце жизни еле сводила концы с концами и перестала узнавать друзей и родственников? Кого из своих мужчин Самойлова считала единственной настоящей любовью и о чем всегда думала при каждой встрече с Лановым?

Не пропустите премьерный показ документального фильма «Они потрясли мир. Татьяна Самойлова и Василий Лановой. Сила первой любви» в пятницу, 20 мая, в 00:45 на Пятом канале.

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