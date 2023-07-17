«По щучьему велению» – сказочная печь приехала на VK FEST в Санкт-Петербурге и Москве

Посетители прошедшего ежегодного фестиваля VK FEST 2023 смогли прикоснуться к волшебству и увидеть часть декораций нового приключенческого блокбастера «По щучьему велению», а именно – настоящую сказочную печь! VK FEST 2023 – один из главных музыкальных фестивалей страны, который проходил 1-2 июля в Парке 300-летия Санкт-Петербурга и 15-16 июля в Москве в ЦПКИО им. Горького – гости фестиваля в этих городах увидели своими глазами знаменитую самоходную печь из русских сказок.

«По щучьему велению» — это полнометражный игровой фильм, снятый по мотивам русских сказок, при работе над которым использовалась технология совмещения CGI, задействованная для создания анимированных персонажей.

Съемки фильма проходили весной и летом 2022 года в Санкт-Петербурге, Тюменской области, Перми, Тобольске и окрестностях. В павильонах «Ленфильма» были построены декорации царского дворца, а в стенах бывшего завода — мрачное Кощеево Царство. Для съемок декораторами были разработаны три печи, одна из которых прошла через весь съемочный период, доехав до Санкт-Петербурга.

«Декорации в Санкт-Петербурге мы строили около трех недель, например, царство Кощея возводили на Северном заводе. На его создание нас вдохновили карельские пейзажи – черные скалы и такие же черные воды», - рассказывает продюсер компьютерной графики Александр Горохов, который отвечает за весь визуальный ряд сказки.

Художник-постановщик Анастасия Каримулина делится секретами производства картины:

– На «Ленфильме» мы строили декорации и интерьер царского дворца. По замыслу режиссёра, наш царь, которого играет Роман Мадянов, строитель и хозяйственник, поэтому в кадре должны были появляться строительные леса и прочие атрибуты недостроя и хозяйственной деятельности. Чтобы снять реку Смородину, которая ведет в подземелье Кощея, мы строили бассейн, а это всегда дело непростое, и кроме того решали задачу подбора материалов, которые одновременно позволяли бы наносить необходимые фактуры и при этом обладали нужным светоотражением, поскольку сказочность этого места хотелось задать при помощи необычного освещения. А вот печку, на которой разъезжает Емеля (Никита Кологривый) играли целых три печи! Так как для печки было придумано несколько трюков с абсолютно разными схемами динамических воздействий, разные печи «затачивали» под разные обстоятельства - плавать, кувыркаться, скакать по ухабам, вставать на тракторный ход и так далее.

– Конечно же, главным вдохновителем для нас является великий сказочник Александр Роу, который простыми, по современным меркам, средствами переносил на плёнку магию и волшебство. Многие поколения выросли на его сказках – «Морозко», «Василиса Прекрасная», «Королевство кривых зеркал», «Марья-искусница», - добавляет Анастасия Каримулина.

– Мой герой занят по-настоящему опасным делом, - рассказывает актер Никита Кологривый, сыгравший в фильме Емелю, - Печь, на которой он ездит, развивает скорость до 50 километров в час. Для того, чтобы я с нее не слетел, меня незаметно привязывали тросами. Однако самые сложные сцены выполняли каскадеры, вот под ними печь просто летала, они буквально крутились вокруг нее, со стороны это выглядело невероятно!

Одна из печей, которая снималась в фильме, и стала частью декораций VK FEST в Санкт-Петербурге и Москве. Остальные печки остались в Абалаке, туристической деревне, где проходили съемки картины.

Производство вела кинокомпания СТВ при поддержке Фонда кино. В съёмках киноленты была также задействована команда, создававшая один из самых кассовых российских релизов для семейной аудитории – сказочный блокбастер «Конёк-горбунок».

«По щучьему велению» выйдет в прокат 26 октября 2023 года при поддержке телеканала «Россия», телеканала СТС и Фонда кино.

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