Фильм Алексей Козлова «Совесть» получил награду кинофестиваля «Сталкер»

Петроград, 20-е годы. Следователь и преподаватель права Борис Летуш бессилен перед окружающим его беззаконием. Недавнее убийство брата переполняет чашу его терпения, он намерен любой ценой провести честное расследование. Конфликт с системой, игнорирующей право, приводит героя к необходимости самому нарушить закон, вступив в противоречие с собственной совестью.
Церемония награждения состоялась 15 декабря 2021 года в Доме Кино. Получив награду, автор сценария и режиссер фильма Алексей Козлов сказал: «Когда мы снимали наш фильм, то думали прежде всего о судьбе нашего героя, о его попытке сделать мир справедливым, и о тех конфликтах с окружающей действительностью, а главное с самим собой, которые сопровождают человека с обостренной совестью. Но получилось, что фильм затрагивает тему прав человека вообще. Тему очень важную и для кинематографа, и для всего общества – потому что гарантия прав и свобод человека лежит в основе гуманного здорового общества. Мы очень рады, что наш фильм оказался созвучен теме фестиваля «Сталкер».Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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