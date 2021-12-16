«ГЕРДА» Натальи Кудряшовой получила главный приз кинофестиваля «СТАЛКЕР»

В Москве завершился XXVII Международный фестиваль фильмов о правах человека «Сталкер». По итогам основного конкурса жюри во главе с Вадимом Абдрашитовым присудило главный приз фильму «Герда» режиссера Натальи Кудряшовой. Картина, в центре которой жизнь девушки из провинции, отчаянно ищущей возможность сделать свою жизнь и жизнь своей семьи лучше, стала и фильмом закрытия фестиваля.

На счету драмы также две награды из Локарно, одного из самых престижных европейских кинофестивалей («Лучшая женская роль» и «Приз молодёжного жюри»). Картина была высоко оценена французским режиссером Гаспаром Ноэ, который назвал фильм «вдохновенным». Российская премьера «Герды» состоялась на кинофестивале «Кинотавр», в основном конкурсе. Фильм был отмечен специальным дипломом жюри с формулировкой «За вдохновение и нежность безумия».

По сюжету, Лера (Анастасия Красовская) живет в провинции, из серости которой мечтает вырваться. Днём она учится на социолога, а по ночам танцует в местном стриптиз-клубе под псевдонимом Герда, чтобы обеспечивать себя и маму (Юлия Марченко), которая страдает лунатизмом. Чем жесте жизнь вокруг, тем чаще Лере снятся странные сны, в которых она проживают другую жизнь, полную чудес, и встречается со своей душой.

Фильм совместного производства «Централ Партнершип» и кинокомпании «Русское возрождение» при поддержке Министерства культуры РФ, Фонда развития современного кинематографа «Кинопрайм» и телекомпании «Ред Медиа».

Драма «Герда» вышла в российский прокат 14 октября 2021 года, дистрибьютор — кинопрокатная компания «Белые ночи» (входит в ГПМ КИТ в составе холдинга «Газпром-медиа»).

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