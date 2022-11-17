Великолепный старт нового сезона «Великолепной Пятерки»

Премьерный показ первых серий пятого сезона детектива «Великолепная Пятерка» 14 ноября показал высокие аудиторные показатели. В ключевой для Пятого аудитории «Все 25-59» доля по всей стране составила 9,0%, а это третье место среди всех федеральных каналов. Еще выше результаты продемонстрировала женская аудитория возрастного сегмента «25-59» — 12,5% и абсолютное лидерство вечернего прайма в тайм-слоте 22:28-23:56. Следующий вечерний показ премьер, 15 ноября, прошел с еще более высокими цифрами. В аудитории «Все 25-59» доля составила 10,9%, а в женской аудитории «25-59» достигла 14,0%. А это второе и первое место национального эфира соответственно. Свой выбор в пользу нового сезона историй из жизни квинтета в погонах сделали и жительницы столицы. 11,7% московских телезрительниц в возрасте «25-59» отдали предпочтение в этот вечер сериалу на Пятом, а это также первое место национального эфира. Напомним, что теперь в будни с понедельника по четверг выходит сразу по два премьерных эпизода «Великолепной Пятерки».

В пятом сезоне творческая группа сериала подготовила множество сюрпризов для телезрителей. С 2019 года, когда детектив впервые вышел на экраны, поклонники с неизменным интересом следят за поворотами судьбы своих героев.

Павел Григорьев, исполнитель роли подполковника Голованова в сериале «Великолепная Пятерка»:

— Для нас самыми строгими критиками являются наши поклонники и близкие. В день выхода премьеры поступило много звонков от родственников и знакомых со словами восхищения. Еще больше теплых слов мы прочитали в социальных сетях в аккаунтах Пятого канала. Было приятно читать, что возвращению сериала на экраны рады и с нетерпением ждали нашу замечательную команду оперативников, которая уже давно стала одной большой семьей. Одним из ценных комментариев стали для меня слова кинорежиссера, который не имеет отношения к нашему проекту и каналу. Он сказал, что с большим интересом посмотрел премьеру, отметил хорошую работу и слаженность всей группы. Мне кажется, что такая оценка дорогого стоит.

Уже в среду, 16 ноября, телезрители познакомились с новым членом семьи старшего лейтенанта Ветрова. Он усыновил девятилетнего Мишу, ребенка своих погибших друзей, что добавит трогательных моментов в привычную жизнь оперативника.

Константин Гришанов, исполнитель роли Антона Ветрова в сериале «Великолепная Пятерка»:

— Жизнь не стоит на месте, и сериал развивается. Ведь наши будни состоят не только из работы, поисков преступников. Мне приятно, что такая важная миссия – подарить ребенку, оставшемуся без родителей – семью и свою отцовскую любовь, досталась именно моему персонажу. Конечно, мы всегда переживаем, что будет дальше в наших историях, но с такой надежной поддержкой поклонников и Пятого канала наши герои справятся с любыми трудностями.

А трудностей на долю команды сценаристы приготовили с избытком. Полковнику Голованову придется осознать, что его дочь выросла и стала невестой. Лейтенант Кузьмин усовершенствует не только свои компьютерные навыки, но и тонкости работы под прикрытием. Майор Шапошников поймет, что нет ничего дороже семьи, и много серий подряд будет доказывать своей жене любовь и преданность. А завидный холостяк Красавченко избавится от опеки родителей и переедет в собственную квартиру. Кстати, премьеру сезона актеры детектива смотрели все вместе в Вологде, здесь сейчас идут съемки выездных спецсерий «Великолепной Пятерки».

Алексей Красноцветов, исполнитель роли капитана Красавченко в сериале «Великолепная Пятерка»:

— Я очень рад, что зритель так высоко оценил нашу работу, потому что именно для телезрителей мы и работаем. Надеемся, что все новые серии и новые истории, которые будут случаться с нашими героями, не оставят поклонников равнодушными. И нет предела совершенству, всегда стараемся делать так, чтобы любимый сериал становился все лучше и лучше.

Напомним, новый пятый сезон детектива «Великолепная Пятерка» выходит с понедельника по четверг в 22.30. В этом сезоне поклонники оперативников Петровского РОВД могут смотреть сразу по две премьерные серии в день.

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