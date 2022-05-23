Фильм Алексея Пиманова получил гран-при на VI международном кинофестивале имени Вячеслава Тихонова «17 мгновений»

Фильм Алексея Пиманова «Одиннадцать молчаливых мужчин» получил гран-при на VI международном кинофестивале имени Вячеслава Тихонова «17 мгновений».

За 4 фестивальных дня (19-22 мая) дня было показано 28 фильмов, проведено 8 мастер-классов, 2 театральных вечера (спектакль «Парижский транзит» и литературно-музыкальный вечер «Чтоб опять запели в небе птицы), конкурс актерской песни «Эх, яблочко». В день открытия фестиваля народному артисту СССР Вячеславу Тихонову был поставлен памятник.

В конкурсных программах участвовали 10 фильмов и 10 киносериалов. Председателем жюри выступил актер, режиссер Борис Токарев, членами жюри стали актриса, телеведущая, общественный деятель Яна Поплавская и оператор Мария Соловьева. В рамках церемония закрытия жюри фестиваля подвело итоги в двух конкурсах.

Призы 6 МКФ имени Вячеслава Тихонова «17 мгновений» были распределены следующим образом:

Приз за лучший сценарий имени Юлиана Семенова – Артём Чащихин-Тоидзе, Игорь Тер-Карапетов при участии Александра Щербакова, Алексея Колмогорова, сериал «Начальник разведки» (реж. К. Астахов);

Приз имени Станислава Ростоцкого за оптимистичное одухотворяющее кино – фильму «Маруся фореvа», реж. Александр Галибин;

Приз за лучшую музыку имени Микаэла Таривердиева – Роман Куперман, Дмитрий Югай, Иван Соловьев, фильм «Звезды мне укажут путь» (реж. Ф. Абрютин);

Приз за лучшую операторскую работу – Максим Шинкоренко, фильм «Одиннадцать молчаливых мужчин» (реж. А. Пиманов);

Приз за лучшую актерскую работу – за лучший актерский ансамбль сериалу «Начальник разведки» (реж. К. Астахов);

Приз за лучшую режиссерскую работу имени Татьяны Лиозновой – Глеб Панфилов, фильм «Иван Денисович»;

Приз за лучший сериал – сериал «Седьмая симфония», реж. Александр Котт;

Гран-При – фильму «Одиннадцать молчаливых мужчин», реж. Алексей Пиманов.

Общественные призы и дипломы:

Приз «Мужчина и женщина» за лучшую историю любви — фильму «Серебряные коньки», реж. Михаил Локшин;

Приз «Гордость России» был вручен женскому хору академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова;

Специальный приз Высшей школы кино и телевидения — актеру театра и кино Борису Токареву.

Впервые в этом году в рамках фестиваля прошёл конкурс актерской песни. Его оценивало жюри в составе — заслуженная артистка России Наталья Варлей (председатель жюри), актер, режиссер Николай Вороновский и певица, педагог по вокалу Наталья Кудрявцева. Победителем конкурса стал Иван Алексеев.

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