Проекты Пятого канала приняли участие в кинорынке ТВ-контента в Дубае

Пятый канал представил четыре детективных сериала собственного производства на рынке телевизионного контента DISCOP Dubai. Мероприятие проходило с 17 по 19 мая и объединило на одной площадке ключевых игроков кинорынка Ближнего Востока и Северной Африки.
Российскую киноиндустрию представляли 28 компаний. Производители фильмов различных жанров принимали участие в рамках объединенного стенда Russian Content Worldwide, организованного РОСКИНО при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.
Четыре детективных сериала Пятого канала вошли в презентационный каталог: «Условный мент», «Крепкие орешки», «Великолепная Пятерка» и «Филин».
Дмитрий Аверин, режиссер-постановщик сериала «Филин»:
— «Филин» — это уникальный проект. У него размыты жанровые границы, а когда стиль и жанр рождаются сначала в работе над сценарием, а потом на площадке, важно вовремя остановиться и не переперчить. Балансирование на грани и придает фильму особое очарование.
Все проекты, представленные зарубежным байерам, пользуются успехом у российского зрителя. В настоящее время на Пятом канале завершается премьерный показ уже третьего сезона сериала «Условный мент». Средняя доля воскресного показа детектива в апреле-мае текущего года в ключевой для канала аудитории «Все 25-59» составляет 6,3%, среди зрителей старше 18 лет – 7,5%, что превышает среднюю долю Пятого канала в выходные дни 2022 года на 14%.
Сериалы Пятого канала уже неоднократно были заявлены на международных кинорынках. В 2021 году Пятый канал в составе делегации РОСКИНО принял онлайн-участие в ведущих международных рынках контента и форумах: Key Buyers Event (Russia), Toronto International Film Festival (Торонто), Asia TV Forum (Сингапур), European Film Market (Berlin).Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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