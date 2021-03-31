Фильм Алексея Вахрушева «Книга Моря» выходит в российский прокат

3 апреля 2021 года в кинозале Третьяковской Галереи (Инженерный корпус) состоится спецпоказ фильма Алексея Вахрушева «Книга Моря». Показ пройдет совместно со Всемирным фондом дикой природы (WWF). Половина средств, собранная с показа, будет передана в фонд.
После показа пройдет обсуждение на тему «Уникальная Чукотка: как сохранить природу, традиции и культурное наследие». В разговоре примут участие: Ирина Онуфреня (директор программы по сохранению биоразнообразия WWF России), Михаил Стишов (координатор проектов по сохранению биоразнообразия Арктики), режиссер Алексей Вахрушев и оператор фильма Вячеслав Макаров.
«Книга Моря» — это ювелирно собранная из анимационных и документальных материалов кинопоэма о людях, для которых жизнь — это море, а море — это жизнь. Невероятной красоты и загадочности кино о душе северных народов. Ошеломляюще фактурный мир с тысячей оттенков синего и белого. Мир реального и мир сказки проникают друг в друга, граница постепенно стирается и возникает история, в равной степени похожая на «100 лет одиночества» Маркеса и «Старик и море» Хемингуэя.
Подробности можно узнать на сайте www.tretyakovgallery.ru.
В российский прокат фильм «Книга Моря» выйдет 8 апреля.
О фильме
«Книга моря» очень красиво и метафорично погружает нас в удивительный мир Чукотки. Фильм позволяет прикоснуться к традициям и образу жизни коренного населения, увидеть, насколько нетронутая здесь природа и как сильно люди с ней связаны – и в сказаниях и мифах, и в повседневной жизни, – делится эмоциями Ирина Онуфреня, директор программы WWF России по сохранению биоразнообразия. – В своей работе WWF России старается максимально опираться на этот опыт. Сейчас мы ведем сразу несколько проектов на Чукотке – по адаптации коренного населения к изменениям климата, по сохранению редких видов: белых медведей, китов, моржей, по защите морских акваторий. И везде мы прислушиваемся к людям, обращаемся к традиционным знаниям и стараемся защитить очень важный симбиоз человека и природы».
Герои фильма — морские охотники Чукотки, которые добывают зверя в холодных водах Берингова пролива. На промысле они проживают архетипические для этих широт истории и не дают им уйти из реальности. Эти истории — их связь с многочисленными поколениями предков и документальная линия «Книги моря». Она переплетена с анимационной линией, в основе которой фундаментальном для культуры морских арктических зверобоев миф «О женщине, которая родила кита», содержание которого простым и доступным языком доносит мысль о родстве людей и китов, связующей их «одной крови», их естественном и прочном единении – это основа традиционной культуры и особенных отношений охотников к морскому зверю.
А волшебная анимация «Книги Моря» не просто дополняет суровую реальность и проясняет скрытые смыслы, она вполне самостоятельна и сделана мастерски.
Миф рассказывают две сказительницы на двух национальных языках крайнего северо-востока Сибири: чукотском и эскимосском языке Наукана, древнего поселения на мысе Дежнева. В наши дни на науканском языке говорит не более 20 человек. Оригинальное звучание языков сохранено, сопровождено субтитрами.
«Ровно год назад всеобщая напасть остановила прокат картины на старте. Мы выждали, потом со звериным упорством, куражом и желанием во что бы то ни стало поделиться «Книгой моря» провезли её по восточной и западной Чукотке. Поддержку в организации этих туров оказало правительство Чукотки и концерн Росатом. И вот 8 апреля фильм выходит в федеральный прокат, а мы начинаем праздновать это чуть раньше эксклюзивными показами картины», – отмечает режиссер Алексей Вахрушев.
«Книга моря» была участником таких престижных мировых кинофестивалей, как DOK Leipzig в Германии (2018) и Фестиваль Документального кино в Салониках (2019). Североамериканская фестивальная премьера прошла на самом большом документальном фестивале Северной Америки Hot Docs 2 мая 2019 года. Также показ фильма прошел в рамках Недели русского кино в Лондоне.
Критики называют картину «безмерно вдохновляющим фильмом о вечности».Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.