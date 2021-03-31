Фильм Алексея Вахрушева «Книга Моря» выходит в российский прокат

3 апре­ля 2021 года в кино­за­ле Тре­тья­ков­ской Гале­реи (Инже­нер­ный кор­пус) состо­ит­ся спец­по­каз филь­ма Алек­сея Вах­ру­ше­ва «Кни­га Моря». Показ прой­дет сов­мест­но со Все­мир­ным фон­дом дикой при­ро­ды (WWF). Поло­ви­на средств, собран­ная с пока­за, будет пере­да­на в фонд.

После пока­за прой­дет обсуж­де­ние на тему «Уни­каль­ная Чукот­ка: как сохра­нить при­ро­ду, тра­ди­ции и куль­тур­ное насле­дие». В раз­го­во­ре при­мут уча­стие: Ири­на Онуфре­ня (дирек­тор про­грам­мы по сохра­не­нию био­раз­но­об­ра­зия WWF Рос­сии), Миха­ил Сти­шов (коор­ди­на­тор про­ек­тов по сохра­не­нию био­раз­но­об­ра­зия Арк­ти­ки), режис­сер Алек­сей Вах­ру­шев и опе­ра­тор филь­ма Вяче­слав Макаров.

«Кни­га Моря» — это юве­лир­но собран­ная из ани­ма­ци­он­ных и доку­мен­таль­ных мате­ри­а­лов кино­по­э­ма о людях, для кото­рых жизнь — это море, а море — это жизнь. Неве­ро­ят­ной кра­со­ты и зага­доч­но­сти кино о душе север­ных наро­дов. Оше­лом­ля­ю­ще фак­тур­ный мир с тыся­чей оттен­ков сине­го и бело­го. Мир реаль­но­го и мир сказ­ки про­ни­ка­ют друг в дру­га, гра­ни­ца посте­пен­но сти­ра­ет­ся и воз­ни­ка­ет исто­рия, в рав­ной сте­пе­ни похо­жая на «100 лет оди­но­че­ства» Мар­ке­са и «Ста­рик и море» Хемингуэя.

Подроб­но­сти мож­но узнать на сай­те www.tretyakovgallery.ru.

В рос­сий­ский про­кат фильм «Кни­га Моря» вый­дет 8 апреля.

О фильме

«Кни­га моря» очень кра­си­во и мета­фо­рич­но погру­жа­ет нас в уди­ви­тель­ный мир Чукот­ки. Фильм поз­во­ля­ет при­кос­нуть­ся к тра­ди­ци­ям и обра­зу жиз­ни корен­но­го насе­ле­ния, уви­деть, насколь­ко нетро­ну­тая здесь при­ро­да и как силь­но люди с ней свя­за­ны – и в ска­за­ни­ях и мифах, и в повсе­днев­ной жиз­ни, – делит­ся эмо­ци­я­ми Ири­на Онуфре­ня, дирек­тор про­грам­мы WWF Рос­сии по сохра­не­нию био­раз­но­об­ра­зия. – В сво­ей рабо­те WWF Рос­сии ста­ра­ет­ся мак­си­маль­но опи­рать­ся на этот опыт. Сей­час мы ведем сра­зу несколь­ко про­ек­тов на Чукот­ке – по адап­та­ции корен­но­го насе­ле­ния к изме­не­ни­ям кли­ма­та, по сохра­не­нию ред­ких видов: белых мед­ве­дей, китов, мор­жей, по защи­те мор­ских аква­то­рий. И вез­де мы при­слу­ши­ва­ем­ся к людям, обра­ща­ем­ся к тра­ди­ци­он­ным зна­ни­ям и ста­ра­ем­ся защи­тить очень важ­ный сим­би­оз чело­ве­ка и природы».

Герои филь­ма — мор­ские охот­ни­ки Чукот­ки, кото­рые добы­ва­ют зве­ря в холод­ных водах Берин­го­ва про­ли­ва. На про­мыс­ле они про­жи­ва­ют архе­ти­пи­че­ские для этих широт исто­рии и не дают им уйти из реаль­но­сти. Эти исто­рии — их связь с мно­го­чис­лен­ны­ми поко­ле­ни­я­ми пред­ков и доку­мен­таль­ная линия «Кни­ги моря». Она пере­пле­те­на с ани­ма­ци­он­ной лини­ей, в осно­ве кото­рой фун­да­мен­таль­ном для куль­ту­ры мор­ских арк­ти­че­ских зве­робо­ев миф «О жен­щине, кото­рая роди­ла кита», содер­жа­ние кото­ро­го про­стым и доступ­ным язы­ком доно­сит мысль о род­стве людей и китов, свя­зу­ю­щей их «одной кро­ви», их есте­ствен­ном и проч­ном еди­не­нии – это осно­ва тра­ди­ци­он­ной куль­ту­ры и осо­бен­ных отно­ше­ний охот­ни­ков к мор­ско­му зверю.

А вол­шеб­ная ани­ма­ция «Кни­ги Моря» не про­сто допол­ня­ет суро­вую реаль­ность и про­яс­ня­ет скры­тые смыс­лы, она вполне само­сто­я­тель­на и сде­ла­на мастерски.

Миф рас­ска­зы­ва­ют две ска­зи­тель­ни­цы на двух наци­о­наль­ных язы­ках край­не­го севе­ро-восто­ка Сиби­ри: чукот­ском и эски­мос­ском язы­ке Нау­ка­на, древ­не­го посе­ле­ния на мысе Деж­не­ва. В наши дни на нау­кан­ском язы­ке гово­рит не более 20 чело­век. Ори­ги­наль­ное зву­ча­ние язы­ков сохра­не­но, сопро­вож­де­но субтитрами.

«Ров­но год назад все­об­щая напасть оста­но­ви­ла про­кат кар­ти­ны на стар­те. Мы выжда­ли, потом со зве­ри­ным упор­ством, кура­жом и жела­ни­ем во что бы то ни ста­ло поде­лить­ся «Кни­гой моря» про­вез­ли её по восточ­ной и запад­ной Чукот­ке. Под­держ­ку в орга­ни­за­ции этих туров ока­за­ло пра­ви­тель­ство Чукот­ки и кон­церн Роса­том. И вот 8 апре­ля фильм выхо­дит в феде­раль­ный про­кат, а мы начи­на­ем празд­но­вать это чуть рань­ше экс­клю­зив­ны­ми пока­за­ми кар­ти­ны», – отме­ча­ет режис­сер Алек­сей Вахрушев.

«Кни­га моря» была участ­ни­ком таких пре­стиж­ных миро­вых кино­фе­сти­ва­лей, как DOK Leipzig в Гер­ма­нии (2018) и Фести­валь Доку­мен­таль­но­го кино в Сало­ни­ках (2019). Севе­ро­аме­ри­кан­ская фести­валь­ная пре­мье­ра про­шла на самом боль­шом доку­мен­таль­ном фести­ва­ле Север­ной Аме­ри­ки Hot Docs 2 мая 2019 года. Так­же показ филь­ма про­шел в рам­ках Неде­ли рус­ско­го кино в Лондоне.

Кри­ти­ки назы­ва­ют кар­ти­ну «без­мер­но вдох­нов­ля­ю­щим филь­мом о вечности».

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