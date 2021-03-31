ЛитМост с Татьяной Алюшиной и презентация новой книги «Озерные страсти»

16 апре­ля 2021 года в 14:00 при под­держ­ке биб­лио­те­ки № 13 им. Н.Г. Чер­ны­шев­ско­го состо­ит­ся оче­ред­ная встре­ча в рам­ках про­ек­та «#Лит­Мост. «Экс­мо» объ­еди­ня­ет». В эфи­ре при­мет уча­стие Татья­на Алю­ши­на – автор совре­мен­ной про­зы от любов­ных рома­нов до ост­ро­сю­жет­ных исто­рий. Она отве­тит на вопро­сы чита­те­лей и рас­ска­жет о недав­ней новин­ке – детек­ти­ве «Озер­ные страсти».

В элит­ном кот­те­дж­ном посел­ке, рас­по­ло­жен­ном в живо­пис­ном угол­ке, жизнь идет тихо и раз­ме­рен­но. Един­ствен­ным собы­ти­ем, взбу­до­ра­жив­шим вооб­ра­же­ние мест­ных жите­лей, ста­ла покуп­ка бес­по­лез­но­го участ­ка над озе­ром. Его при­об­рел нелю­ди­мый воен­ный инже­нер, тща­тель­но обе­ре­га­ю­щий лич­ные гра­ни­цы. Но Севе­ро­ву все же при­дет­ся общать­ся с сосе­дя­ми – в посел­ке про­изо­шло убий­ство. Рас­сле­до­ва­ние берет на себя при­е­хав­шая в гости к тетуш­ке худож­ни­ца Анна, кото­рая и Севе­ро­ва втя­нет в детек­тив­ную авантюру.

Татья­на Алю­ши­на пишет интри­гу­ю­щие исто­рии с лихо закру­чен­ным сюже­том, живы­ми узна­ва­е­мы­ми пер­со­на­жа­ми и силь­ной любов­ной лини­ей. Она иро­нич­ный и рас­по­ла­га­ю­щий собе­сед­ник. Встре­ча будет инте­рес­на всем, кто любит совре­мен­ную про­зу, и, конеч­но, поклон­ни­кам писательницы.

Эфир прой­дет в фор­ма­те теле­мо­ста и будет транс­ли­ро­вать­ся на несколь­ких площадках:

YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=r3tzxXtW750

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В ком­мен­та­ри­ях к транс­ля­ции мож­но напи­сать поже­ла­ние или задать вопрос – по тра­ди­ции про­ек­та авто­ры луч­ших вопро­сов полу­чат при­зы от издательства.

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