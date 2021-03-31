ЛитМост с Татьяной Алюшиной и презентация новой книги «Озерные страсти»

16 апреля 2021 года в 14:00 при поддержке библиотеки № 13 им. Н.Г. Чернышевского состоится очередная встреча в рамках проекта «#ЛитМост. «Эксмо» объединяет». В эфире примет участие Татьяна Алюшина – автор современной прозы от любовных романов до остросюжетных историй. Она ответит на вопросы читателей и расскажет о недавней новинке – детективе «Озерные страсти».
В элитном коттеджном поселке, расположенном в живописном уголке, жизнь идет тихо и размеренно. Единственным событием, взбудоражившим воображение местных жителей, стала покупка бесполезного участка над озером. Его приобрел нелюдимый военный инженер, тщательно оберегающий личные границы. Но Северову все же придется общаться с соседями – в поселке произошло убийство. Расследование берет на себя приехавшая в гости к тетушке художница Анна, которая и Северова втянет в детективную авантюру.
Татьяна Алюшина пишет интригующие истории с лихо закрученным сюжетом, живыми узнаваемыми персонажами и сильной любовной линией. Она ироничный и располагающий собеседник. Встреча будет интересна всем, кто любит современную прозу, и, конечно, поклонникам писательницы.
Эфир пройдет в формате телемоста и будет транслироваться на нескольких площадках:
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В комментариях к трансляции можно написать пожелание или задать вопрос – по традиции проекта авторы лучших вопросов получат призы от издательства.Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.