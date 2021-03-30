«У нас уже практически солд-аут»: группа «Вельвет» впервые после пандемии даст сольный концерт

3 апреля 2021 года в московском клубе «16 тонн» состоится концерт группы «Вельвет». Первый, после снятия большинства ограничений в столице, на который уже распродано более 70%.
Как признаются сами участники группы, в этом году они настроены завоевать ещё большую любовь слушателей с двумя новыми EP, первый из которых — «Обратный отсчёт» — выйдет у них 12 апреля.
Песни из этого альбома зрители смогут услышать уже 3 апреля на концерте группы.
«Мы конечно обрадовались, когда узнали, что билеты отлично продаются, и 70% зала уже куплено. Это практически солд-аут! После пандемии сложно предполагать, пойдут ли вообще люди на концерт. Наши слушатели — вы лучшие! Только не забывайте про маски и перчатки», — предупреждают участники группы.
Группа отмечает, что очень хочет поскорее уже показать слушателям не только известные хиты, которые они всегда играют, но и треки из нового EP.
«Наверное, если сравнивать с главными нашими хитами: «Прости», «Продавец кукол», «Капитан Арктика», новые треки — более камерные и интимные по звучанию. В записи участвовало больше акустических инструментов, струнный ансамбль — в общем, это ближе к нашей прошлой пластинке «Тонкая красная линия» (2019). И мы очень надеемся, что аудитория полюбит наш EP «Обратный отсчёт» не меньше, чем «старые добрые» песни!»
«А еще, хотелось бы поблагодарить наших слушателей за тысячи отзывов со всего мира! Для нас важно знать, что наши песни помогают вам в трудную минуту, или сопровождают в счастливые жизненные моменты. Ради вас мы и продолжаем заниматься творчеством!», — рассказывает группа «Вельвет».
Начало в 19:00.Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.