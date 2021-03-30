«У нас уже практически солд-аут»: группа «Вельвет» впервые после пандемии даст сольный концерт

3 апре­ля 2021 года в мос­ков­ском клу­бе «16 тонн» состо­ит­ся кон­церт груп­пы «Вель­вет». Пер­вый, после сня­тия боль­шин­ства огра­ни­че­ний в сто­ли­це, на кото­рый уже рас­про­да­но более 70%.

Как при­зна­ют­ся сами участ­ни­ки груп­пы, в этом году они настро­е­ны заво­е­вать ещё боль­шую любовь слу­ша­те­лей с дву­мя новы­ми EP, пер­вый из кото­рых — «Обрат­ный отсчёт» — вый­дет у них 12 апреля.

Пес­ни из это­го аль­бо­ма зри­те­ли смо­гут услы­шать уже 3 апре­ля на кон­цер­те группы.

«Мы конеч­но обра­до­ва­лись, когда узна­ли, что биле­ты отлич­но про­да­ют­ся, и 70% зала уже куп­ле­но. Это прак­ти­че­ски солд-аут! После пан­де­мии слож­но пред­по­ла­гать, пой­дут ли вооб­ще люди на кон­церт. Наши слу­ша­те­ли — вы луч­шие! Толь­ко не забы­вай­те про мас­ки и пер­чат­ки», — пре­ду­пре­жда­ют участ­ни­ки группы.

Груп­па отме­ча­ет, что очень хочет поско­рее уже пока­зать слу­ша­те­лям не толь­ко извест­ные хиты, кото­рые они все­гда игра­ют, но и тре­ки из ново­го EP.

«Навер­ное, если срав­ни­вать с глав­ны­ми наши­ми хита­ми: «Про­сти», «Про­да­вец кукол», «Капи­тан Арк­ти­ка», новые тре­ки — более камер­ные и интим­ные по зву­ча­нию. В запи­си участ­во­ва­ло боль­ше аку­сти­че­ских инстру­мен­тов, струн­ный ансамбль — в общем, это бли­же к нашей про­шлой пла­стин­ке «Тон­кая крас­ная линия» (2019). И мы очень наде­ем­ся, что ауди­то­рия полю­бит наш EP «Обрат­ный отсчёт» не мень­ше, чем «ста­рые доб­рые» песни!»

«А еще, хоте­лось бы побла­го­да­рить наших слу­ша­те­лей за тыся­чи отзы­вов со все­го мира! Для нас важ­но знать, что наши пес­ни помо­га­ют вам в труд­ную мину­ту, или сопро­вож­да­ют в счаст­ли­вые жиз­нен­ные момен­ты. Ради вас мы и про­дол­жа­ем зани­мать­ся твор­че­ством!», — рас­ска­зы­ва­ет груп­па «Вель­вет».

Нача­ло в 19:00.

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