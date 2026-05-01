Фильм «Где ты?» Вероники Коржевской закроет фестиваль «Киномаёвка» в Крыму

Фестиваль «Киномаёвка» в Крыму на территории арт-кластера «Таврида» в Крыму, завершится показом мелодрамы «Где ты?» режиссёра Вероники Коржевской. Картина, получившая приз за лучший игровой дебют на фестивале «Амурская осень», выбрана фильмом закрытия за глубокий и честный разговор со зрителем о любви, ответственности и надежде.

«Для нас большая честь, что премьерный показ фильма “Где ты?”, который выйдет на большие экраны в июне этого года, закрывает фестиваль “Киномаёвка”. Фильм объединяет всё, что нам близко: истории про семью, про людей, сильных духом, и, конечно, Крым, который стал не просто местом съёмок картины, но и её самостоятельным героем», — отметил Владислав Миронов, руководитель службы индустрии кино, анимации и медиаконтента арт-кластера «Таврида».

Съёмки фильма проходили в Крыму — на территории Большой Ялты, Ай-Петри, Гурзуфа, Симеиза и курорта «Мрия». Регион стал не только локацией, но и частью художественной ткани картины. Это делает показ «Где ты?» в рамках «Киномаёвки» особенно символичным: работа, рождённая на крымской земле, будет презентована там же в день закрытия фестиваля. Это первая полнометражная картина режиссёра, которая ранее выпустила короткометражную ленту «По ту сторону виноградника» с Надеждой Михалковой и документальную картину «Путь» о путешествии по Транссибирской магистрали.

«В истории кино в Крыму снималось множество прекрасных, любимых миллионами зрителей картин. И мне бы хотелось, чтобы эта традиция не прерывалась, но обрела новую волну. Я чувствую особенную связь с Крымом и его историей как местом сосредоточения смыслов, путей, судеб. Мы были счастливы снимать здесь и передать зрителю особенную крымскую красоту и атмосферу, которая является одним из героев фильма. Особенно промыслительно представлять картину в Крыму, на Тавриде, за месяц до выхода в широкий прокат», — поделилась впечатлениями от съёмок Вероника Коржевская, режиссёр фильма «Где ты?».

В фильме снялась популярная телеведущая, видеоблогер и актриса Карина Кросс. Главного героя сыграл Никита Волков, известный по сериалам «Трудные подростки» и «Постучись в мою дверь в Москве». Последний — российский аналог известного турецкого сериала «Постучись в мою дверь», где актёру досталась роль российского Серкана Болата. Женой Максима — Анной — стала тёзка героини Анна Богомолова, снимавшаяся в фильме «Мастер и Маргарита», сериалах «Блонды», «Струны», «Лада Голд» и «Комбинация».

В актёрский состав вошли и другие звёзды российского кинематографа: Валери Зоидова, запомнившаяся зрителям по роли Анфисы в нашумевшем сериале «Король и Шут» и Агаты в сериале «Страсти по Матвею»; лауреат премий «Триумф», «Чайка» и «Виват, кино России!» Юрий Чурсин; заслуженная артистка Российской Федерации Олеся Железняк. Финальную песню фильма — композицию «К сыну» (музыка Микаэла Таривердиева на стихи Роберта Рождественского) исполнил певец Akmal’. В центре сюжета фильма «Где ты?» — история семьи, чья жизнь рушится в одночасье после исчезновения трёхмесячного сына. Спустя шесть лет жена, Анна, пытается начать всё заново, тогда как её муж, врач-анестезиолог Максим, не сдаётся и продолжает поиски. Их пути расходятся, но не разрываются — между ними остаётся вопрос, который становится обращением и ко всем зрителям: «Где ты?»

Креативным продюсером картины выступил Алексей Нужный, известный по проектам «Бременские музыканты», «Я худею» и «Толя-робот». Сценарий написали Сергей Новиков, ранее работавший над сериалом «Виноград», и Наталья Милявская, принявшая участие в создании фильмов «Ждун» и «Пираты Галактики Барракуда». Композитор — Светлана Ретюнская.

Фильм создан при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Фонда развития социальных инициатив Юрия и Марины Шамара, АО «АвтоВАЗ», «Мрия» и поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». За производство отвечает ООО «Пик Медиа», за дистрибуцию — «Синема Парк»