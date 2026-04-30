Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Весенние пейзажи и цветы на телебашнях

К.И. Горбатов. Деревенский пейзаж с полем и церковью. 1930-е © Музей «Новый Иерусалим»
Сегодня, 1 мая в Праздник Весны и Труда, телебашни «Российской телевизионной и радиовещательной сети» (РТРС) включили праздничную подсветку.

В честь Первомая на медиафасаде Останкинской телебашни будет транслироваться динамический ролик с изображением цветущего яблоневого сада.

Грани телебашен Казани, Мурманска, Ростова-на-Дону и Самары окрасятся яркими цветочными композициями и переливами. В Воронеже и Омске на световых панно проплывут распускающиеся лилии, нарциссы и сирень.

Цвета триколора и флагов регионов России, цветочные узоры, воздушные шары, салют и поздравление «С Праздником Весны и Труда!» можно будет увидеть на высотных сооружениях в Брянске, Грозном, Майкопе, Нальчике, Саратове, Симферополе, Черкесске, Якутске.

Тематические световые шоу также начнутся с наступлением сумерек на башнях в Астрахани, Благовещенске, Великом Новгороде, Иркутске, Калининграде, Кирове, Костроме, Кызыле, Махачкале, Нижнего Новгорода, Новосибирске, Перми, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге, Сочи, Тамбове, Твери, Улан-Удэ, Уфе и других городах.

