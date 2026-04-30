Весенние пейзажи и цветы на телебашнях

Сегодня, 1 мая в Праздник Весны и Труда, телебашни «Российской телевизионной и радиовещательной сети» (РТРС) включили праздничную подсветку.

В честь Первомая на медиафасаде Останкинской телебашни будет транслироваться динамический ролик с изображением цветущего яблоневого сада.

Грани телебашен Казани, Мурманска, Ростова-на-Дону и Самары окрасятся яркими цветочными композициями и переливами. В Воронеже и Омске на световых панно проплывут распускающиеся лилии, нарциссы и сирень.

Цвета триколора и флагов регионов России, цветочные узоры, воздушные шары, салют и поздравление «С Праздником Весны и Труда!» можно будет увидеть на высотных сооружениях в Брянске, Грозном, Майкопе, Нальчике, Саратове, Симферополе, Черкесске, Якутске.

Тематические световые шоу также начнутся с наступлением сумерек на башнях в Астрахани, Благовещенске, Великом Новгороде, Иркутске, Калининграде, Кирове, Костроме, Кызыле, Махачкале, Нижнего Новгорода, Новосибирске, Перми, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге, Сочи, Тамбове, Твери, Улан-Удэ, Уфе и других городах.