Более 70 фильмов представят в арт-кластере «Таврида» на «Киномаёвке»

Кинофестиваль открылся показом семейной комедии Мурада Ногмова «Старый орёл», которая рассказывает о приключениях осетинского дедушки, стремящегося сохранить своё родное село и с этой целью объединяющего всю свою семью. Главные роли в фильме исполнили Алик Караев, Надежда Михалкова, Павел Деревянко и Сергей Степин.

Завершающей кинолентой фестиваля станет премьера мелодрамы Вероники Коржевской «Где ты?». Эта картина исследует силу духа и надежду, показывая, как трагические события могут повлиять на прочность семейных уз и глубину чувств. В ролях задействованы Никита Волков, Анна Богомолова, Олеся Железняк и Роман Курцын. Съемки фильма проходили в Крыму.

«Крым всегда был местом, где рождалось множество замечательных фильмов, полюбившихся миллионам зрителей», – отметила Вероника Коржевская. «Я надеюсь, что эта традиция будет продолжена в новом качестве. Я чувствую особую связь с Крымом, с его историей, которая является средоточием смыслов и судеб. Для нас было радостью снимать здесь, чтобы передать зрителю уникальную крымскую красоту и неповторимую атмосферу, которые стали одним из героев фильма. Особенно символично представить нашу работу в Крыму на «Тавриде» за месяц до её выхода в широкий прокат».

2 мая также состоится премьера военной драмы «Семь вёрст до рассвета» с Фёдором Добронравовым и Марией Шукшиной. Фильм повествует о подвиге крестьянина Матвея Кузьмина, повторившего в годы Великой Отечественной войны героический поступок Ивана Сусанина.

Среди внеконкурсных показов фестиваля — военная драма Андрея Симонова «Малыш» о молодом добровольце, участвующем в СВО, документальный сериал «Семья «Ахмат», посвящённый бойцам спецподразделения, лента «Брат навсегда», раскрывающая тайны создания знаменитых фильмов «Брат» и «Брат 2», а также презентация проекта Okko «СВОи дети» о детях из Новороссии и Донбасса.

Okko также представит секцию «Фестивальные хиты», включающую четыре художественные картины: мелодрамы «День рождения Сидни Люмета» Рауля Гейдарова и «Семейное счастье» Стаси Толстой, драму Владимира Головнева «Цинга» о православных миссионерах на севере России и комедийную драму Тины Баркалой «Сказки Гофмана» с Екатериной Вилковой и Евгением Цыгановым.

Конкурсная программа кинофестиваля «Мост.Горизонты» включает 43 документальных и игровых, короткометражных и полнометражных фильма от кинематографистов из 42 российских регионов, в том числе романтическую мелодраму Дарьи Лебедевой «Сводишь с ума» и документальную ленту Андрея Егорова «Блокадный зоопарк».

Просмотр фильмов будет проходить не только в кинозалах контент-студии «Юг.Кино» и Академии «Меганом», но и под открытым небом. На набережной Вдохновения ежедневно будут демонстрироваться архивные киноклассики от «Мосфильма», «Ленфильма» и Госфильмофонда. Крупнейшей открытой площадкой станет летний кинотеатр Okko.

Фестиваль «Киномаёвка» стартовал в Крыму на территории арт-кластера «Таврида» и подготовил для зрителей, и участников десятки картин — от работ молодых авторов до ретроспектив полюбившейся классики. Событие проходит при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.