Фильм «Краш-тест» с Елизаветой Ищенко и Варварой Володиной выходит в кинотеатре KION

Главные роли в полнометражном дебюте режиссера Анастасии Борисовой сыграли Варвара Володина, Елизавета Ищенко и Дарья Харченко.

Тане, Арине и Лере по 17 лет, они заканчивают школу в небольшом российском городке и мечтают поступить в московские вузы. Впереди у них – первое лето после школьного выпускного и манящая свободой взрослая жизнь. Но с окончанием школы у подруг остается все меньше общего, и гораздо заметнее становятся их различия – в семье, материальном положении и мечтах о будущем. Станет ли их первое «взрослое» лето последним летом их дружбы?

Таню воспитывала одна мама, дочь для нее – центр всей жизни. Взросление Тани, ее стремление к самостоятельности и планы на поступление в Москве пугают маму, которая пока не готова расстаться со своим ребенком. Арина – из состоятельной семьи, в которой властный отец уже давно определился, каким будет будущее дочери. Сама же Арина мечтает о сцене, участвуя в вокальных конкурсах и кастингах, но родители не считают увлечение дочери чем-то серьезным – в отличие от поступления в Академию МВД. Лера живет с бабушкой и давно не общается с мамой. С детства она была предоставлена сама себе, поэтому не питает иллюзий о своем светлом будущем. Но за внешней жесткостью Лера скрывает свою уязвимость и страх одиночества ребенка, брошенного родителями.

«Краш-тест» – это фильм, который рассказывает о первых шагах взрослой жизни вчерашних школьниц: от бытовых ссор с родителями до мировоззренческих конфликтов, от привязанности к родному городу до мечты уехать в Москву, от первых влюбленностей до нежелательной беременности.

«Краш-тест» создавала молодая команда авторов, проект стал полнометражным дебютом режиссера и автора сценария Анастасии Борисовой. Она родилась в Якутии и уехала в Москву учиться в МШК, а ее короткометражные фильмы «Сулус» и «Ийэ» участвовали в конкурсах мировых кинофестивалей. «Быть площадкой для дебютных работ талантливых авторов, помогать им находить своего зрителя – всегда очень интересно, – говорит генеральный продюсер KION Игорь Мишин. – Развитие индустрии напрямую зависит от появления людей со свежим видением, со своим режиссерским почерком и умением рассказывать честные и захватывающие истории. В настоящее время в российском кино все громче звучат женские голоса, и в картине Анастасии Борисовой особенно заметно, насколько тонко женский взгляд позволяет увидеть изменения в душе подростка, легкие детали поведения “уже не детей, еще не взрослых” и передать это мятежное настроение зрителю».

Героинь «Краш-теста» играют молодые актрисы Варвара Володина («Черная весна», «Голова-жестянка»), Елизавета Ищенко («Алиса не может ждать», «Сама дура»). Для Дарьи Харченко роль в «Краш-тесте» стала дебютом. Также в сериале снялись Анна Котова, Микита Воронов, Олег Каменщиков, Мариэтта Цигаль-Полищук.

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