AKMAL’ подарил свой голос Коту Ученому, одному из отечественных супергероев

AKMAL’ подарил свой голос персонажу из команды отечественных супергероев – Коту Ученому. Об этом он рассказал на фестивале «Вконтакте» Фандом Фест, где состоялась презентация сериала.

Вместе с генеральным продюсером сериала Афигом Джавадзаде певец рассказал об анимационном сериале «Невский» и представил тизер-трейлер проекта. Сериал создается при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).

«Мне всегда хотелось попробовать себя в озвучке! Поэтому я очень рад, что у нас все так здорово получилось, и я надеюсь, что зрители это оценят. Мой персонаж, Кот, очень похож на меня – как будто с меня его и делали. Он своеобразный. Он очень умный, но главное – он действительно считает, что он умнее всех», – рассказал AKMAL’.

«Мы рады, что такой талантливый артист как Акмаль присоединился к нашему проекту. Уверен, что среди зрителей сериала точно будут поклонницы певца, а он, в свою очередь, вдохнет в своего героя собственную аутентичность!», – поделился генеральный продюсер сериала Афиг Джавадзаде.

Действие супергеройского анимационного сериала «Невский» разворачивается во вселенной «Тридевять Земель», в городе Санкт-Петербург (Земля, является одним из миров «Тридевять»), который защищает отважная команда супергероев – Лешка, Илья, Василиса и Кот-Ученый – во главе с Невским.

Кот – технический гений. Знает, если не все, то почти все. Поэтому позволяет себе демонстрировать окружающим, что он считает их недалекими и необразованными. Он замкнут на науке и новых изобретениях, которые, как он считает, помогут им с Василисой, его хозяйкой, найти ее отца. Совместные приключения в команде Невского помогают Коту социализироваться, выйти из зоны комфорта и проявить себя не только как ученого, но и как героя.

Сериал производится в технике 2D-анимации. Всего к выходу готовится 6 серий. Премьера состоится в феврале 2024 года на крупнейших стриминговых платформах России. Генеральным продюсером и автором идеи проекта выступает Афиг Джавадзаде («Гипер», «Мама, я хочу быть космонавтом»).

Проект создается агентством GLOBAL INFLUENCERS при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ») с участием аниматоров студии Morevna Project по мотивам комикса издательства «Три девять».