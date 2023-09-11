Завершились съемки четырехсерийной драмы «По зову сердца» о подвиге Московского народного ополчения в 1941 году

Завершились съемки четырехсерийной драмы «По зову сердца» (12+), которая расскажет о подвиге Московского народного ополчения в 1941 году. Новый проект режиссера-постановщика и продюсера Игоря Угольникова снимает студия «ВоенФильм» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»). Премьера – весной 2024 года.

Сериал рассказывает о событиях лета и осени 1941 года, о подвиге московских ополченцев – простых людей, записавшихся добровольцами и защитивших свой родной город, свою страну. Люди, не имеющие воинского опыта, задержали танки и солдат самой мощной и беспощадной армии мира. Кроме веры в победу и искреннего человеческого желания быть полезными Родине, у этих людей не было ничего, что можно противопоставить врагу: вооружения, простых житейских навыков выживать в походных условиях. Но они выстояли.

«Мы старались в собирательных образах наших героев показать как можно больше участников Московского народного ополчения – рабочих, студентов, писателей, музыкантов… В деталях передать дух времени, сохранить историческую достоверность. Специально для съемок нашего фильма в Кинопарке в Новой Москве были построены эти удивительные декорации пригорода города Вязьма. Здесь и больница, и штаб армии, и склады. Все это было сделано очень вовремя и точно. Ведь можно построить красивые, правильные декорации, но не учесть некоторые профессиональные тонкости и не добиться нужной достоверности. Здесь этого не произошло, к киноиндустрии прислушивались и за это я хочу поблагодарить создателей и лично Мэра Москвы Сергея Собянина», – говорит продюсер и режиссер-постановщик Игорь Угольников.

В основе сценария – воспоминания ополченцев и фронтовиков. Несколько судеб ополченцев - главных героев - сплетены в фильме в общую канву, у них типичные вехи в биографиях: добровольная запись, боевая подготовка, многокилометровые переходы, тысячи кубометров вырытой земли при строительстве оборонительных рубежей, долгожданная присяга, вливание в кадровую армию, ожидание встречи с врагом, первые бои, гибель товарищей, и стремительная катастрофа в окружении. Потеря командования, сумятица, хаос, бои, отчаянные прорывы и гибель от рук мощного и беспощадного врага, задержанного, тем не менее, на две драгоценных недели на пути к Москве.

Съемки проекта стартовали в Москве 3 июля 2022 года, в тот самый день, когда в 1941 году Сталин впервые обратился по радио с призывом к советскому народу создавать народное ополчение. После этого обращения 400 тысяч москвичей мирных профессий, непризывных категорий записались в ополчение. Почетными гостями в первый день на съемочной площадке стали внуки и правнуки ополченцев.

Основной этап съемок прошел на натурной площадке Студии «ВоенФильм» — кинокомплексе Военфильм-Медынь в Калужской области, где на территории более 160 Га выстроены масштабные декорации, линии Советских и немецких окопов, блиндажи и землянки, расположены ангары с военной техникой, есть возможность для организации пиротехнических решений любой сложности. Завершились же съемки в новом кинопарке «Москино» в Новой Москве. Мэр Москвы Сергей Собянин стал свидетелем съемок последних кадров сериале «По зову сердца» и воспользовался переданной ему Игорем Угольниковым кинохлопушкой для того, чтобы объявить о начале жизни кинопарка «Москино».

Реализации проекта оказали содействие Московская Городская Дума, Правительство и Департамент культуры города Москвы, ветеранские и общественные организации, сообщества родственников ополченцев, историки, музейные работники.

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