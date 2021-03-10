Фильм «Сибирский цирюльник» возвращается на киноэкраны Подмосковья

Пандемия привнесла новые традиции в культурную жизнь общества — возобновление в широком прокате легендарных картин. 14 марта в 9 городских округах Московской области состоятся кинопоказы исторической драмы режиссера Никиты Михалкова «Сибирский цирюльник» — одного из самых дорогих и масштабных фильмов в истории современного российского кино.
Дата выбрана не случайно, 14 марта — заключительный день Масленицы, празднование которой стало одной из ярких сцен кинофильма.
Повторный релиз картины пройдет в 10 учреждениях культуры региона с современными кинозалами, переоборудованными в рамках конкурса Фонда кино на получение государственной поддержки на модернизацию кинозалов в населенных пунктах Российской Федерации:
- «КДЦ «Бронницы» (г.о. Бронницы);
- «ЦКиТ «Родники» (г.о. Волоколамский);
- «ЦКиД «Пегас» (г.о. Егорьевск);
- «ДК» (г.о. Жуковский);
- «ЦДК» (г.о. Серебряные пруды);
- «71 Дом офицеров» (г.о. Сергиево-Посадский);
- «Центр Елизаветы Мамонтовой (г.о. Сергиево-Посадский);
- «Дом ученых Научного центра Российской академии наук» (г.о. Черноголовка);
- «СКЦ «Рошаль» (г.о. Шатура);
- «ЦКиТД «Мир» (г.о. Шаховская).
Все показы пройдут при поддержке Министерства культуры Московской области и ГАУ МО «Мособлкино». Подробности на официальных интернет-ресурсах площадок.
Фото – сцена «Масленицы» из фильма Н. Михалкова «Сибирский цирюльник»Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.