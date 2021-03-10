Фильм «Сибирский цирюльник» возвращается на киноэкраны Подмосковья

Пан­де­мия при­внес­ла новые тра­ди­ции в куль­тур­ную жизнь обще­ства — воз­об­нов­ле­ние в широ­ком про­ка­те леген­дар­ных кар­тин. 14 мар­та в 9 город­ских окру­гах Мос­ков­ской обла­сти состо­ят­ся кино­по­ка­зы исто­ри­че­ской дра­мы режис­се­ра Ники­ты Михал­ко­ва «Сибир­ский цирюль­ник» — одно­го из самых доро­гих и мас­штаб­ных филь­мов в исто­рии совре­мен­но­го рос­сий­ско­го кино.

Дата выбра­на не слу­чай­но, 14 мар­та — заклю­чи­тель­ный день Мас­ле­ни­цы, празд­но­ва­ние кото­рой ста­ло одной из ярких сцен кинофильма.

Повтор­ный релиз кар­ти­ны прой­дет в 10 учре­жде­ни­ях куль­ту­ры реги­о­на с совре­мен­ны­ми кино­за­ла­ми, пере­обо­ру­до­ван­ны­ми в рам­ках кон­кур­са Фон­да кино на полу­че­ние госу­дар­ствен­ной под­держ­ки на модер­ни­за­цию кино­за­лов в насе­лен­ных пунк­тах Рос­сий­ской Федерации:

«КДЦ «Брон­ни­цы» (г.о. Бронницы);

«ЦКиТ «Род­ни­ки» (г.о. Волоколамский);

«ЦКиД «Пегас» (г.о. Егорьевск);

«ДК» (г.о. Жуковский);

«ЦДК» (г.о. Сереб­ря­ные пруды);

«71 Дом офи­це­ров» (г.о. Сергиево-Посадский);

«Центр Ели­за­ве­ты Мамон­то­вой (г.о. Сергиево-Посадский);

«Дом уче­ных Науч­но­го цен­тра Рос­сий­ской ака­де­мии наук» (г.о. Черноголовка);

«СКЦ «Рошаль» (г.о. Шатура);

«ЦКиТД «Мир» (г.о. Шаховская).

Все пока­зы прой­дут при под­держ­ке Мини­стер­ства куль­ту­ры Мос­ков­ской обла­сти и ГАУ МО «Мособл­ки­но». Подроб­но­сти на офи­ци­аль­ных интер­нет-ресур­сах площадок.

Фото – сце­на «Мас­ле­ни­цы» из филь­ма Н. Михал­ко­ва «Сибир­ский цирюльник»

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