Фестиваль «Город А» открыл прием заявок на участие в конкурсе креативных индустрий Подмосковья

12 и 13 июня 2021 года столица Подмосковья превратится в масштабный арт-музей под открытым небом. На «Территории свободного творчества» будут располагаться 16 креативных площадок с новыми фэшн-направлениями: короткометражное кино, видеомэппинг, граффити, фиджитал, ленд-арт, мейл-арт, паркур, маунт-бейк, скейтбординг, стрит-данс, файер-шоу, стрит-байк, Dj, фэшн и другие.
Сроки проведения «Территории свободного творчества»:
- 1 тур – заочный (отборочный тур) — до 1 апреля 2021 года;
- 2 тур – полуфинал (отборочный тур) – до 11 мая 2021 года;
- 3 тур – финал – 13 июня 2021 года. Место проведения — стадион «Зоркий» в Красногорске.
Команда-победитель получит денежную премию в размере 300 тысяч рублей и Диплом победителя.
Если вы талантливые и амбициозные, подавайте заявку на сайте АИС Молодежь России (https://myrosmol.ru);
Ключевыми партнёрами уникального события, впервые реализуемого в Подмосковье, станут: Федеральное агентство по делам молодежи («Росмолодёжь»), АНО «Центр развития культурных инициатив», ФГБУ «Центр поддержки молодежных творческих инициатив» («Роскультцентр»), АНО «Россия – страна возможностей», Министерство культуры Московской области.
По всем возникающим вопросам можно обращаться: gorodamo@bk.ru 8 (926) 823–57-10 Анастасия, 8 (903) 170–11-22 Михаил.Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.