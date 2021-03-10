Фестиваль «Город А» открыл прием заявок на участие в конкурсе креативных индустрий Подмосковья

12 и 13 июня 2021 года сто­ли­ца Под­мос­ко­вья пре­вра­тит­ся в мас­штаб­ный арт-музей под откры­тым небом. На «Тер­ри­то­рии сво­бод­но­го твор­че­ства» будут рас­по­ла­гать­ся 16 кре­а­тив­ных пло­ща­док с новы­ми фэшн-направ­ле­ни­я­ми: корот­ко­мет­раж­ное кино, видеом­эп­пинг, граф­фи­ти, фиджи­тал, ленд-арт, мейл-арт, пар­кур, маунт-бейк, скейт­бор­динг, стрит-данс, фай­ер-шоу, стрит-байк, Dj, фэшн и другие.

Сро­ки про­ве­де­ния «Тер­ри­то­рии сво­бод­но­го творчества»:

1 тур – заоч­ный (отбо­роч­ный тур) — до 1 апре­ля 2021 года;

2 тур – полу­фи­нал (отбо­роч­ный тур) – до 11 мая 2021 года;

3 тур – финал – 13 июня 2021 года. Место про­ве­де­ния — ста­ди­он «Зор­кий» в Красногорске.

Коман­да-побе­ди­тель полу­чит денеж­ную пре­мию в раз­ме­ре 300 тысяч руб­лей и Диплом победителя.

Если вы талант­ли­вые и амби­ци­оз­ные, пода­вай­те заяв­ку на сай­те АИС Моло­дежь Рос­сии (https://myrosmol.ru);

Клю­че­вы­ми парт­нё­ра­ми уни­каль­но­го собы­тия, впер­вые реа­ли­зу­е­мо­го в Под­мос­ко­вье, ста­нут: Феде­раль­ное агент­ство по делам моло­де­жи («Росмо­ло­дёжь»), АНО «Центр раз­ви­тия куль­тур­ных ини­ци­а­тив», ФГБУ «Центр под­держ­ки моло­деж­ных твор­че­ских ини­ци­а­тив» («Роскульт­центр»), АНО «Рос­сия – стра­на воз­мож­но­стей», Мини­стер­ство куль­ту­ры Мос­ков­ской области.

По всем воз­ни­ка­ю­щим вопро­сам мож­но обра­щать­ся: gorodamo@bk.ru 8 (926) 823–57-10 Ана­ста­сия, 8 (903) 170–11-22 Михаил.

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