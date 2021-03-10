Выставка «Монголия на рубеже эпох» открывается в Музее Востока

18 марта в Государственном музее Востока открывается выставка «Монголия на рубеже эпох». Выставка приурочена к таким знаменательным датам, как 100-летие Монгольской революции и 100-летие установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Монголией.
На выставке будет представлено более 100 произведений живописи и графики, живописные и аппликативные иконографические полотна, редкие образцы культовой скульптуры и скульптурные образы нового времени, а также предметы декоративно-прикладного искусства. Большинство из этих произведений в залах Музея Востока будут демонстрироваться впервые.
Концепция экспозиции состоит в том, чтобы показать переход от религиозного искусства к светскому. Особенное внимание уделяется этапам формирования и направлениям светской живописи. Накопленные к началу XX в. богатейшие традиции буддийского изобразительного искусства в сочетании с новыми для Монголии российскими и европейскими художественными направлениями послужили основой для формирования чрезвычайно выразительного и самобытного стиля в монгольском искусстве, называемого монгол зураг («монгольский рисунок»). Выдающимися представителями этого направления были художники Д. Манибадар, Д. Дамдинсурэн, У. Ядамсурэн, А. Сэнгэцохио. Довольно успешным в 40-ых – 60-ых годах ХХ в. было освоение принципов «социалистического реализма» художниками и скульпторами Монгольской Народной Республики. Замечательные произведения в этой стилистике были созданы художниками Н.-О. Цултэмом, Д. Амгаланом, Г. Одоном, С. Нацагдоржем, скульптором Н. Жамбой.
Выставка завершит работу 25 апреля.Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.