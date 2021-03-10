Выставка «Монголия на рубеже эпох» открывается в Музее Востока

18 мар­та в Госу­дар­ствен­ном музее Восто­ка откры­ва­ет­ся выстав­ка «Мон­го­лия на рубе­же эпох». Выстав­ка при­уро­че­на к таким зна­ме­на­тель­ным датам, как 100-летие Мон­голь­ской рево­лю­ции и 100-летие уста­нов­ле­ния дипло­ма­ти­че­ских отно­ше­ний меж­ду Рос­сий­ской Феде­ра­ци­ей и Монголией.

На выстав­ке будет пред­став­ле­но более 100 про­из­ве­де­ний живо­пи­си и гра­фи­ки, живо­пис­ные и аппли­ка­тив­ные ико­но­гра­фи­че­ские полот­на, ред­кие образ­цы куль­то­вой скульп­ту­ры и скульп­тур­ные обра­зы ново­го вре­ме­ни, а так­же пред­ме­ты деко­ра­тив­но-при­клад­но­го искус­ства. Боль­шин­ство из этих про­из­ве­де­ний в залах Музея Восто­ка будут демон­стри­ро­вать­ся впервые.

Кон­цеп­ция экс­по­зи­ции состо­ит в том, что­бы пока­зать пере­ход от рели­ги­оз­но­го искус­ства к свет­ско­му. Осо­бен­ное вни­ма­ние уде­ля­ет­ся эта­пам фор­ми­ро­ва­ния и направ­ле­ни­ям свет­ской живо­пи­си. Накоп­лен­ные к нача­лу XX в. бога­тей­шие тра­ди­ции буд­дий­ско­го изоб­ра­зи­тель­но­го искус­ства в соче­та­нии с новы­ми для Мон­го­лии рос­сий­ски­ми и евро­пей­ски­ми худо­же­ствен­ны­ми направ­ле­ни­я­ми послу­жи­ли осно­вой для фор­ми­ро­ва­ния чрез­вы­чай­но выра­зи­тель­но­го и само­быт­но­го сти­ля в мон­голь­ском искус­стве, назы­ва­е­мо­го мон­гол зураг («мон­голь­ский рису­нок»). Выда­ю­щи­ми­ся пред­ста­ви­те­ля­ми это­го направ­ле­ния были худож­ни­ки Д. Мани­ба­дар, Д. Дам­д­ин­сур­эн, У. Ядам­сур­эн, А. Сэнг­эцо­хио. Доволь­но успеш­ным в 40-ых – 60-ых годах ХХ в. было осво­е­ние прин­ци­пов «соци­а­ли­сти­че­ско­го реа­лиз­ма» худож­ни­ка­ми и скуль­пто­ра­ми Мон­голь­ской Народ­ной Рес­пуб­ли­ки. Заме­ча­тель­ные про­из­ве­де­ния в этой сти­ли­сти­ке были созда­ны худож­ни­ка­ми Н.-О. Цулт­эмом, Д. Амга­ла­ном, Г. Одо­ном, С. Нацаг­дор­жем, скуль­пто­ром Н. Жамбой.

Выстав­ка завер­шит рабо­ту 25 апреля.

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