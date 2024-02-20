Фильм, снятый на территории Мариуполя, получил поддержку всей страны

22 февраля 2024 года выходит фильм «20/22» — первое художественное кино из четырех серий, посвященное событиям специальной военной операции и снятое в зоне ее проведения. 45 дней съемки велись на территории Мариуполя, так что в кадр попали улицы города и образы его жителей. Ещё до выхода фильм набрал популярность, медиаохват анонса в сети интернет составил более 110 млн. Премьеру поддержали крупнейшие медиахолдинги и общественные организации.

Часть эпизодов фильма «20/22» были сняты на улицах Мариуполя весной 2023 года. Съемки велись на протяжении 45 дней. Группа картины была единственной из снимающих фильм про СВО в зоне СВО. Так как одним из главных приоритетов при съемках фильма была достоверность событий в кадре, во многих эпизодах принимали участие реальные участники спецоперации и жители Мариуполя.

«В создании сценария принимал участие реальный боец Отдельного гвардейского штурмового батальона «Сомали» с 2014 года — Ринат Есеналиев . Он же сыграл одну из главных ролей в фильме, потому что правдиво исполнить то, что он написал, практически невозможно. По крайней мере, мы не нашли профессионального актера, который смог бы это сыграть достаточно жизненно, харизматично и достоверно. Благодаря этому нам удалось достичь нужного градуса достоверности фильма», — рассказывает главный режиссер фильма Андрей Симонов.

По словам режиссера, съемки фильма в зоне СВО оказались для группы даже более простыми, чем съемки в столице. Во многом благодаря поддержке, которую оказала администрация Донецкой Народной Республики и подразделение оперативно-боевого тактического формирования «Каскад», обеспечившие безопасность съемочной группы.

Производство фильма «20/22» поддержали Институт развития интернета (АНО «ИРИ»), Фонд поддержки военно-патриотического кино, Общероссийское общественное движение «Народный фронт «За Россию».

Большую поддержку фильм получил и в медиапространстве. Новость с анонсом фильма подхватили в регионах по всей стране задолго до выхода официального трейлера. Так что на сегодняшний день уже более 110 миллионов пользователей сети интернет увидели анонсы фильма. Афиши и плакаты с анонсом «20/22» можно увидеть на улицах городов и на магистралях.

Вдохновившись концепцией и смыслами фильма, его поддержали Фонд поддержки военно-патриотического кино и столичный оператор наружной рекламы «Восток-Медиа». Большую информационную поддержку оказало Правительство Московской области.

Медиахолдинг МАЕР выступил коммуникационным партнером проекта. По словам основателя и генерального директора медиахолдинга Константина Майора , благодаря широкоохватной рекламной кампании на цифровых уличных экранах МАЕР в Москве и ключевых регионах России, за две недели анонсирующие ролики увидят более 5,2 млн жителей нашей страны, всего будет обеспечено свыше 28 млн визуальных контактов.

«Спасибо съемочной группе и талантливым молодым актерам — за эмоциональный накал, за честное, талантливое и актуальное кино. Взгляд через призму искусства позволит зрителям осознать и прочувствовать весь масштаб событий, которые происходят сегодня, сейчас», – поделился впечатлениями Константин Майор.

Военная драма режиссера Андрея Симонова, которая показывает события 2022 года — начало специальной военной операции — и как они в тот момент воспринимались разными людьми, на какие решения и жизненные выборы их сподвигли.