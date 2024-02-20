Военная мелодрамы «Вернуть любой ценой» режиссера Тимура Алпатова

Советский Союз. Несколько лет идет война в Афганистане. Не поступив в медицинский институт, молодая девушка Дина Каримова решает отправиться на стажировку в военный госпиталь в самом сердце военных действий, чтобы в будущем пройти строгий отбор в вуз. Столкнувшись с суровой реальностью жизни на войне, она теряет самообладание и задумывается о том, чтобы бросить все и вернуться домой.

По дороге из Кабула в госпиталь Дине приходится вытаскивать раненых с высоты, где идет бой. Капитан Герасимов не дает подбить вертолет, на котором находится Дина с бойцами, а сам получает ранение. Дина ухаживает за раненым Герасимовым, и у них завязываются романтические отношения. Но начальник политотдела Рамзин, отвергнутый девушкой, твердо решает помешать им, выслав офицера домой, а Дину — на передовую.

Сценарий для сериала адаптировал Андрей Житков — сценарист известных проектов на военную тематику «Диверсант» и «Операция Мухаббат».

«Вернуть любой ценой» — это в первую очередь история о человеческих чувствах, любви и смелости во времена Афганской войны.

Антон Батырев, актер:

«Нам мало говорили о нюансах Афганской войны, и в нашем проекте мы их раскрываем. Съемки проходили зимой, в горах Казахстана, там было очень холодно. Но эти непростые условия способствовали тому, что все эмоции были настоящими. Наш режиссер Тимур Алпатов на нас однажды посмотрел и сказал: «О, афганский взгляд появился!»

Артем Алексеев, актер:

«Мне понравился сценарий проекта, история, прописанные персонажи и диалоги. На мой взгляд, это хорошая, внятная и крепкая история про людей и их взаимоотношения в период войны в Афганистане. Плюс у нас было очень много классных трюковых сцен: драк, взрывов и перестрелок. Мне кажется, что не так много фильмов снято об этом историческом периоде».

Саера Сафари, актриса:

«Каждый образ в картине — живой и многогранный. Мне кажется, режиссеру удалось отобразить жизнь в кино. Зрителю стоит посмотреть этот сериал, чтобы вспомнить о незаслуженно забытой афганской войне».

Тимур Алпатов, режиссер:

«Это история про мужество женщины, которая вопреки своим страхам попадает в Афганистан во время войны, служит там в полевом госпитале и находит любовь, которую она пронесет через всю жизнь. Это история про смелость, отвагу и преданность своей Родине. Про судьбы людей, их благородство и честность. Съёмки нашего фильма проходили в Казахстане в горных местностях, в районе городов Талды-Курган, Копчагай и в павильонах в Москве. На сьемках участвовала настоящая военная техника образца 80-ых. В фильме вы увидите увлекательную историю и яркие актерские работы.

В сериале снялись актеры актеры Саера Сафари («Мистер Нокаут»), Антон Батырев («Грозный», «Абрек», «Дыхание»), Сергей Пускепалис («Крик совы», «Крестный», «Шифр», «Сердце Пармы», «Битва за Севастополь»), Алексей Кравченко («Иди и смотри»), Марина Александрова («Домашний арест», «Екатерина» «Мосгаз», «Художник»). «Вернуть любой ценой» — это история о любви, настоящем героизме и о том, как в сложных условиях оставаться человеком.