Певица ELiz: «Полетели к Солнцу»

Певица ELiz, более известная как Ксения Канн, – финалист шоу «Голос Дети 2022» презентует свой первый сингл «Полетели к Солнцу» и mood-видео на него.

«Я думаю, посмотрев этот клип, вы прочувствуете ту атмосферу тех самых трепетных отношений, первой любви. Он будет поднимать вам настроение, воодушевлять. Думаю, у меня получилось донести до слушателей, что чем ярче и позитивней наши мысли, тем ярче наши реалии», – делится ELiz.

Песня раскрывает голос юной певицы и западает прямо в сердце своим текстом. В клипе показана «неземная» история первой любви двух подростков. Часто подростки не принимают существующую реальность и погружаются в свои фантазии. В придуманном красочном мире они создают различные сюжеты, где являются главными героями.

Примечательно, что видеоряд дополнен анимацией, созданной с помощью искусственного интеллекта, что помогает еще больше погрузиться в сюжет и дополнить общую картину.