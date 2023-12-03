Фильм-спектакль «Реверс» Московского театра мюзикла стал второй премьерой проекта «Театр в кино»

Экспериментальный спектакль «Реверс» стал вторым релизом совместного проекта телеканала «Россия-Культура» и дистрибьюторской компании КИНО.АРТ.ПРО, который продолжает знакомить своих зрителей с разнообразными театральными жанрами.

Среди звезд, посетивших премьеру, были министр культуры РФ Ольга Любимова, художественный руководитель Московского театра мюзикла Михаил Швыдкой, Сергей Шумаков, посол Таиланда в России Сасиват Вонгсинсават, Александр Авдеев, Вадим Верник, Валерий Спирин, Игорь Цвирко, Ирина Йовович, Любовь Платонова, режиссеры Андрей Кольцов и Ирина Дрожжина, артисты Роман Анохин, Алёна Ельяшева, Анастасия Еремеева, Ясмина Ишанкулова, Андрей Крылов, Тимур Пастухов, Анастасия Романова, Артём Самсонов, Мария Худорожкова, Юлия Черногаева, блогеры Надежда Ермакова, Анна Брянская, Виктория Николаева, Илья Михалев.

Перед показом известные деятели культуры приветствовали зрителей премьеры со сцены:

Ольга Любимова, министр культуры Российской Федерации:

«Большая радость, что этот проект стартовал. Хотелось бы, чтобы выдающиеся, яркие, заметные российские постановки не только федеральных, но и легендарных региональных театров можно было увидеть в кино в самых разных городах. Теперь нам очень важно посмотреть, как на это будет реагировать зритель, посмотреть на первые пробы пера».

Сергей Шумаков, директор и главный редактор телеканала «Россия-Культура»:

«Это было путешествие в неизвестное. Хочу поздравить вас, дорогие зрители, с тем, что вы увидите нечто необычное. Для того чтобы театр оказался в таком потрясающем зале, необходимо было найти язык. Естественно, это не просто театр, это театр, который соответствует всем стандартам современного кинематографа: звук, изображение, монтаж. Спектакль, который вы увидите, невероятен по своей невозможности. Все, что мы могли здесь сделать – передать фантастические способности актеров».

Михаил Швыдкой, художественный руководитель Московского театра мюзикла:

«Для нас честь оказаться в ряду первых театров проекта. Надеемся, что киноверсию увидят зрители в разных регионах. В спектакле лежит очень простая идея – люди добра всегда побеждают людей зла, но рассказано это языком пластики».

Артисты «Реверса» стирают границы между хореографией и акробатикой. Пограничный жанр «циркодрамы» выводит постановку на принципиально новый уровень. При этом трюки – не просто эффектные приемы действия, а выразительные средства повествования, раскрытия сюжета и внутренней драмы персонажей. Создатели, постановщики и артисты спектакля работали со всемирно известным Цирком дю Солей. За реализацию постановки отвечают знаменитые цирковые режиссеры Андрей Кольцов и Ирина Дрожжина, а также выдающийся хореограф Цирка дю Солей Дебра Браун (Канада).

По сюжету 15 человек оказываются в закрытом пространстве и пытаются найти выход. Разные люди с разным жизненным опытом, разными стремлениями и мотивацией, разными страхами. Чем они готовы пожертвовать ради спасения? «Реверс» – спектакль-размышление, спектакль-поиск. Постановка пытается найти ответ на вопрос, что движет человеком, попавшим в экстремальную ситуацию. Пластика становится мощным средством выражения эмоций героев. С помощью сложнейших трюков передаются не только и не столько эстетическое совершенство и безграничные возможности артистов, но также – этические и философские смыслы.

Киноверсия спектакля была создана при помощи многоплановой съемки несколькими камерами с использованием передовых технологий видео, света и стереозвука. Крупные планы позволят публике по-новому взглянут на постановку.

Зрители и специальные гости премьеры погрузились в торжественную атмосферу театрального вечера. В холле второго этажа было создано перформативное пространство, в котором работали актеры театра, погружая зрителей в настроение спектакля. После показа состоялось обсуждение фильма с его создателями.