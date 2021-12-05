«Киностудия КИТ» представила трейлер фильма «Мой папа не подарок»

«Киностудии КИТ» представляет трейлер новогоднего фильма «Мой папа не подарок». История о приключениях совершенно непохожих – на первый взгляд – отца (Тимофей Трибунцев) и сына (Никита Табунщик), которым предстоит преодолеть немало трудностей для исполнения их заветных желаний в канун Нового года, выйдет в широкий прокат 23 декабря 2021 года. Производство «Киностудия КИТ» и ТПО «Ред Медиа» (входят в медиа-холдинг «Газпром-медиа») при поддержке Министерства культуры РФ.

Макс никогда в жизни так не ждал Нового Года. Косплей-фестиваль геймеров! Приз лучшего игрока! Вдруг на его пути возникает дерзкая девчонка Венера и ее суровая мама-полицейский. Однако Макса не остановить. Он всё сделает, чтобы оказаться на Косплее. Выиграет гонку на супердронах. Обезвредит таинственного злодея. Провернёт ограбление и спасёт отца от банкротства…

«На съёмках фильма «Мой папа не подарок» была очень теплая атмосфера на площадке, собралась душевная группа. Я думаю, что у нас получилась веселая новогодняя история для семейного просмотра о том, как трудно порою бывает взрослым вернуть потерянное доверие своих детей и о том, как важно детям знать, что их любят, ценят и понимают. Мой герой – вдохновленный своими изобретениями талантливый инженер, всем вокруг он кажется непонятным, «не от мира сего». И сын воспринимает его тоже как человека со странностями, но происходят некоторые события, и мальчик осознаёт, что папа на самом деле очень классный», – рассказывает актер Тимофей Трибунцев.

В главных ролях – Тимофей Трибунцев, Ольга Медынич, Никита Табунщик, Полина Гухман, Максим Лагашкин, Алексей Кравченко.

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