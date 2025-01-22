В городе новый шериф: «Инспектор Гаврилов» возвращается

Любители отечественных сериалов скоро вновь встретятся самым харизматичным аферистом в истории российских сериалов. Сможет ли «Инспектор Гаврилов», он же Саша Медный (Виктор Добронравов), сохранить спокойную жизнь под прикрытием в Усть-Шахтинске? И раскусит ли Медного новый следователь из Москвы? Узнаем совсем скоро. Представляем трейлер и постер сезона.

Режиссером второго сезона, телепремьера которого состоится на канале СТС, стал Анатолий Колиев («Папины дочки. Новые 3», «Семь черных бумаг»), а актерский состав пополнили Виктория Заболотная («ИП Пирогова», «Иванько»), Игорь Царегородцев («Комбинация», «Тень Чикатило»), Сергей Беляев («Бизон: Дело манекенщицы», «Ивановы-Ивановы»), Артем Осипов («Руки Вверх!», «Папины дочки. Новогодние») и другие.

В новом сезоне бывший преступник Саша Медный (Виктор Добронравов) продолжает выдавать себя за начальника ОМВД Гаврилова в небольшом городке Усть-Шахтинск. Такая жизнь ему по вкусу: Саша чувствует себя своим, он обрел семью, работу и уважение окружающих. Когда кажется, что все наладилось, приходит новость о гибели настоящего Гаврилова. За дело берется следователь из Москвы — Кристина Сломнюк (Виктория Заболотная). Медный хочет пустить дело по ложному следу, но удастся ли ему скрыть свое прошлое?

Первый сезон «Инспектора Гаврилова» вышел год назад, в январе 2024 года, и стал настоящим хитом START. Три месяца комедия про обаятельного рецидивиста, которому удается крайне убедительно изображать начальника провинциального ОМВД, держалась в топ-3 самых популярных проектов у зрителей онлайн-кинотеатра, уступая только драме «Слово пацана. Кровь на асфальте».