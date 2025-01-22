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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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В городе новый шериф: «Инспектор Гаврилов» возвращается

editor
By editor
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инспектор гаврилов
Фото © START и СТС

Любители отечественных сериалов скоро вновь встретятся самым харизматичным аферистом в истории российских сериалов. Сможет ли «Инспектор Гаврилов», он же Саша Медный (Виктор Добронравов), сохранить спокойную жизнь под прикрытием в Усть-Шахтинске? И раскусит ли Медного новый следователь из Москвы? Узнаем совсем скоро. Представляем трейлер и постер сезона.

Режиссером второго сезона, телепремьера которого состоится на канале СТС, стал Анатолий Колиев («Папины дочки. Новые 3», «Семь черных бумаг»), а актерский состав пополнили Виктория Заболотная («ИП Пирогова», «Иванько»), Игорь Царегородцев («Комбинация», «Тень Чикатило»), Сергей Беляев («Бизон: Дело манекенщицы», «Ивановы-Ивановы»), Артем Осипов («Руки Вверх!», «Папины дочки. Новогодние») и другие.

В новом сезоне бывший преступник Саша Медный (Виктор Добронравов) продолжает выдавать себя за начальника ОМВД Гаврилова в небольшом городке Усть-Шахтинск. Такая жизнь ему по вкусу: Саша чувствует себя своим, он обрел семью, работу и уважение окружающих. Когда кажется, что все наладилось, приходит новость о гибели настоящего Гаврилова. За дело берется следователь из Москвы — Кристина Сломнюк (Виктория Заболотная). Медный хочет пустить дело по ложному следу, но удастся ли ему скрыть свое прошлое?

Первый сезон «Инспектора Гаврилова» вышел год назад, в январе 2024 года, и стал настоящим хитом START. Три месяца комедия про обаятельного рецидивиста, которому удается крайне убедительно изображать начальника провинциального ОМВД, держалась в топ-3 самых популярных проектов у зрителей онлайн-кинотеатра, уступая только драме «Слово пацана. Кровь на асфальте».

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