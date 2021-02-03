КАРО.Арт проведет киномарофон в рамках празднования Дня святого Валентина

Откроет праздничный киномарафон культовая черно-белая отечественная кинокомедия «Девчата» Юрия Чулюкина. В момент выхода на экраны картина мгновенно влюбила в себя публику — в 1962, премьерном году, в СССР её посмотрели почти тридцать пять миллионов человек. Искренняя комедия о любви и дружбе получила множество призов на авторитетных европейских фестивалях, а исполнительницу главной роли Надежду Румянцеву зарубежные СМИ нарекли «Чарли Чаплином в юбке» и «русской Джульеттой Мазиной». Кинопоказ в праздничной атмосфере премьерного зала «Октября» запланирован на 16:30 14 февраля, его партнером выступит киностудия «Мосфильм».

13 февраля в 20:00 и 14 февраля в 18:00 гости киноцентра смогут увидеть на большом экране фестивальный хит Вонга Кар Вая «Мои черничные ночи». Фильм-номинант Каннского фестиваля будет показан на английском языке с русскими субтитрами. В центре повествования героиня Элизабет, молодая женщина, прошедшая через множество разочарований, которая ищет себя и пытается залечить своё разбитое сердце. Постепенно Элизабет освобождается от прошлого и открывает новый путь к глубинам своей души и подлинной любви. Вновь увидеть фильм в романтичной темноте кинотеатра стоит хотя бы ради легендарной сцены поцелуя Джуда Лоу и Норы Джонс. Её снимали с разной скоростью и с разных ракурсов в течении трех дней – всего режиссёру потребовалось 150 дублей.

Также в воскресенье, 14 февраля в 19:00, КАРО.Арт совместно с «A-One Films» представят перемонтированную версию французского фестивального фильма «Необратимость» с Венсаном Касселем и Моникой Белуччи в главной роли. Картина была номинирована на Золотую пальмовую ветвь в Каннах в 2002 году, а премьера его новой версии состоялась на Венецианском кинофестивале в 2019 году, и события в ней происходят в хронологическом порядке – обратно первоначальному взгляду автора. После показа картину прокомментирует кинокритик Алиса Таёжная.



«Наша праздничная программа, приуроченная ко Дню всех влюбленных, рассказывает, что для разных авторов любовь как объект исследования может быть разной — светлой и духоподъемной, ранящей и исцеляющей, и даже уничтожающей. Каждый из фильмов вечера покажет природу любви с уникальных и даже неожиданных ракурсов от Гаспара Ноэ, Вонга Кар Вая и советского сценариста и режиссера Юрия Чулюкина, автора любимых несколькими поколениями “Девчат”», — отмечает Майя Манерова, вице-президент по репертуарному планированию сети кинотеатров «КАРО».

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