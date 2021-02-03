6 февраля 2021 года в РГБМ подведут итоги ежегодного открытого конкурса «Столица Тотального диктанта». И назовут город, в котором будет организована главная площадка масштабной просветительской акции, объединяющей людей из разных стран мира, умеющих и желающих писать и говорить по-русски.

«Очень правильно, что главный информационный повод столь известного общественного проекта, направленного на популяризацию грамотности населения, связан с библиотекой – институцией, которая является своего рода порталом к знаниям и ресурсам, помогающим в самообразовании и саморазвитии», – отметила Ирина Михнова, директор Российской государственной библиотеки для молодёжи, вице-президент Российской библиотечной ассоциации. «В рамках профильных семинаров библиотечное сообщество давно погружено в тему, которую можно сформулировать как «Молодёжная лексика в культуре повседневности». Но хотелось бы обсуждать вопросы, связанные с родной речью, устной и письменной коммуникациями на более широком уровне. Библиотека может и должна стать базой, платформой для мониторинга и исследований живого современного русского языка. Уверена, библиотечные специалисты могут оказать существенную помощь экспертам Фонда поддержки языковой культуры граждан «Тотальный диктант» в деле продвижения русского языка – главной составляющей национальной идентичности».

Финалистами конкурса нынешнего года стали 6 городов, которые набрали наибольшее количество голосов. Ими стали: Якутск, Рязань, Ярославль, Салехард, Саранск и Томск.

В итоговой церемонии конкурса примут участие: руководитель проекта «Тотальный диктант» Ольга Ребковец, писатель, автор текста «Тотального диктанта — 2021» Дмитрий Глуховский, руководитель центра городских компетенций Агентства стратегических инициатив Татьяна Журавлева, главный редактор портала «Грамота.ру» Владимир Пахомов, руководитель пресс-центра ТАСС Николай Яковлев, музыкант, диктатор «Тотального диктанта» Диана Арбенина, координатор «Тотального диктанта» в Санкт-Петербурге, столице «Тотального диктанта — 2020» Елена Калинина.

Ежегодная просветительская акция в форме добровольного диктанта для всех желающих пройдёт 10 апреля. На площадке столицы «Тотального диктанта — 2021» текст продиктует автор — Дмитрий Глуховский. С места события будет вестись прямая трансляция, за которой можно следить на сайте totaldict.ru.

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