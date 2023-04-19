Фильмы Сергея Дебижева, Дарьи Хреновой и Наталии Гугуевой вошли в конкурс VII Арктического Международного кинофестиваля «Золотой ворон»

VII Арктический Международный кинофестиваль «Золотой ворон» – одно из главных культурных событий на территории Арктики – пройдет с 24 апреля по 7 мая 2023 года в городе Анадырь (Чукотский автономный округ), торжественная церемония открытия фестиваля состоится 1 мая в кинотеатре «Полярный». В эти дни зрителям будут представлены лучшие игровые, документальные и анимационные работы со всего мира, а также кино, снятое в разных регионах России.

«Нашему кинофестивалю "Золотой ворон" исполняется в этом году семь лет. Для нас это знаковый возраст, демонстрирующий одновременно большую востребованность фестиваля на Чукотке, на территории всего Севера и Дальнего Востока России, но и значительные перспективы развития фестиваля. На участие в конкурсных программах мы получили более 3000 заявок со всего мира, что свидетельствует о возрастающем интересе кинематографистов к «Золотому ворону». Важно, что в этом году мы помимо конкурсов полнометражных и короткометражных игровых и неигровых фильмов проведем конкурс анимации. Для нас очень важно, что география стран-участников нашего фестиваля с каждым годом расширяется. В различных программах будут показаны фильмы из России, Аргентины, Китая, Казахстана, Ирана, Таджикистана, Непала и других стран», – говорит продюсер смотра Оксана Лахно.

В международном конкурсе полнометражных фильмов будет представлено 9 игровых и неигровых картин. Это российские документальные фильмы «Порт Надежды» Дарьи Хреновой о трагедии Великой Отечественной войны в Арктике, «Семь дней осени» Алексея Головкова о жизни двух человек в одной из долин Верхоянских гор, «Святой Архипелаг» Сергея Дебижева, рассказывающий об истории Соловков, а также аргентинский док «Те, кто не хочет видеть» Грасиелы Патрисии Де Луки о жизни незрячих людей. Среди игровых участников конкурса сразу три ленты, рассказывающие о судьбах подростков, живущих в разных уголках земного шара, – китайское «Мороженое со вкусом сладкого картофеля» Ван Чуна, иранский «Астероид» Мехди Хоссейниванда и таджикский «Водный мальчик» Файзулло Файза. Кроме того, в конкурсе будут представлены один из первых фильмов, созданных на алтайском языке, «Тропа» Михаила Кулунакова и триллер Наталии Гугуевой «Туман», снятый на действующей метеостанции на берегу Баренцева моря.

В короткометражной секции покажут 10 документальных и 10 игровых картин из России, Непала, Ирана, Таджикистана, Кыргызстана, Китая, Казахстана и Сербии. В новую конкурсную программу анимационных фильмов включено 24 работы.

Обладателя гран-при фестиваля – «Большого Золотого Ворона» – по традиции выберут зрители, а вот остальные призы распределит профессиональное жюри. Оценивать полнометражные фильмы будут иранский кинематографист Бехруз Шоайби, продюсер, заместитель Председателя правления по стратегическому развитию Государственном центре поддержки национального кино Казахстана Канат Торебуй, фестивальный продюсер из Китая Ли Юань, кинокритик Егор Москвитин, главный редактор киностудии «Ленфильм», преподаватель Андрей Апостолов. Председателем жюри выступит известный кинорежиссер из республики Саха (Якутия), Художественный руководитель киностудии «Сахафильм» Алексей Романов. Лучшие короткометражные картины выберут китайский продюсер Го Сюйан, актриса Ксения Суркова, режиссер и радиоведущий Иван Семиклетов под руководством директора Центрального Дома кинематографистов РФ, режиссера и продюсера Екатерины Головни.

Помимо кинопоказов гостей, участников и зрителей VII кинофестиваля «Золотой ворон» ждет насыщенная индустриальная программа, которая будет посвящена укреплению международного культурного сотрудничества.

«Страной-гостем фестиваля в этом году станет Китай, профессиональная делегация представителей которого обсудит возможности и перспективы создания совместных кинопроектов с российскими кинематографистами. Наш фестиваль развивается и расширяется, но самое главное остается неизменным – он продолжает быть зрительским, основанным на принципе: "человек-чувства-чудо". Уверен, что в этом году фестиваль подарит зрителям и участникам яркие эмоции и незабываемые встречи», – подчеркивает художественный руководитель «Золотого ворона» Филипп Абрютин.

Арктический международный кинофестиваль «Золотой ворон» проводится Продюсерским центром «Молодежные инициативы», Центром развития и поддержки культурных проектов «Золотой ворон» при поддержке Министерства культуры РФ, Правительства Чукотского АО, Департамента культуры, спорта и туризма Чукотского АО, АУ ЧАО Окркиновидеопрокат, Союза кинематографистов России, а также Программы социальных инвестиций «Газпром нефти» Родные города и НО «Фонд МОСТ».

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.