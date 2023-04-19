«Кошка», «14+ Продолжение» и «Отпечатки»: три проекта START покажут на ММКФ

На 45-м Московском международном кинофестивале во внеконкурсной программе сериалов «Первая серия» состоится премьера нового оригинального проекта START «Кошка». Фильм «14+ Продолжение», созданный при участии START, будет показан в основном конкурсе фестиваля. А во внеконкурсной программе «Новое российское кино» START представит короткометражную картину «Отпечатки».

«Кошка» — детективный триллер режиссера Карена Оганесяна. В центре сюжета — пропавшие дети. Родители в отчаянии, полиция уверена, что те вернутся сами, волонтеров на всех не хватает. Что если детей похищают с определенной целью? За дело берется Оксана Кошкина по прозвищу Кошка (Анастасия Тодореску, «Игра на выживание», «Пассажиры»), совсем недавно вернувшаяся в полицию. Похоже, пропавшие дети — часть большой схемы, в которой задействовано множество сторон. Чем глубже Оксана погружается в дело, тем больше осознает масштаб катастрофы. И тем острее ее ранят собственные воспоминания из прошлого.

Премьера в рамках ММКФ состоится 21 апреля. Сбор гостей в 20:30, начало показа в 21:00.

«14+ Продолжение» — сиквел трогательного фильма о первой любви «14+» с Глебом Калюжным в главной роли. Это история простого парня Леши. Ему больше не 14, ему — 18! Он встречает яркую и открытую Настю, которая переворачивает его привычный мир, но все еще вспоминает свою первую любовь Вику. Он становится взрослее, а проблемы — серьезнее. Но, как и раньше, справиться с жизненными сложностями и ответить на все вопросы о любви, семье и долге Леша должен самостоятельно.

Показ картины в рамках фестиваля состоится 22 апреля. Сбор гостей в 18:00, начало показа в 18:30. В кинотеатрах фильм «14+ Продолжение» можно будет посмотреть уже с 11 мая.

Короткометражка «Отпечатки» — вторая режиссерская работа Серафима Ореханова с Ксенией Раппопорт, Дарьей Белоусовой и Олегом Коронным в главных ролях. События происходят в 1953 году. Ева работает фоторедактором в газете — «вычищает» из фотохроники людей, арестованных НКВД. Граница между миром черно-белых фотографий и реальностью окончательно стирается в голове Евы, и она уже не понимает, удаляет ли она людей с картинок, которые попали под репрессии, или люди пропадают по причине ее манипуляций...

В 2023 году онлайн-кинотеатр START — вновь официальный партнер Московского международного кинофестиваля, который будет проходить с 20 по 27 апреля.

Фото – онлайн-кинотеатр START

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