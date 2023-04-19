«Жанна Дюбарри». Фильм открытия 76 Каннского кинофестиваля представят в России!

«Жанна Дюбарри» - картина совместного производства французской кинокомпании Why Not Productions, Red Sea Film Festival Foundation, IN.2 Film, France Televisions, кинокомпании Russian World Vision. В фильме рассказывается история о жизни, взлете и падении одной из самых влиятельных женщин Франции, последней фаворитке короля Людовика XV Жанне Вобернье, более известной, как Жанна Дюбарри. Джонни Депп сыграл в картине Людовика XV и эта работа стала для актера первой крупной ролью за последние три года. А образ самой Жанны Дюбарри в фильме воплотила автор картины Майвенн, которая выступила режиссером и соавтором сценария.

С российской стороны к производству проекта присоединились кинокомпания Russian World Vision во главе с продюсером Константином Елкиным и онлайн-кинотеатр Okko в статусе дистрибьютора прав в digital-среде на территории РФ и СНГ.

Продюсерами картины выступили Паскаль Кошето и Грегуар Сорла («Тебя никогда здесь не было», «Братья Систерс»), Константин Елкин («Артек. Большое путешествие», «Красный Призрак») и Джонни Депп.

В фильме рассказывается о Жанне Вобернье, молодой женщине из рабочего класса, жаждущей культуры и удовольствий, которая использует свой интеллект и очарование, чтобы подняться по ступеням социальной лестницы. Она знакомится с королем Людовиком XV и вскоре становится его любимой спутницей. Благодаря их отношениям, к королю возвращается уже угасший за долгие годы правления вкус к жизни. Не подозревая о ее статусе куртизанки, король приглашает Жанну во дворец в Версаль, где ее приезд возмущает двор. Постепенно Жанна становится одной из самых влиятельных женщин Франции, официальной фавориткой короля, но приближенным не нравится влияние этой женщины и они плетут хитроумные интриги против Дюбарри.

© Stephanie Branchu, Why Not Productions

© Stephanie Branchu, Why Not Productions

Кадр публикуется впервые © Stephanie Branchu, Why Not Productions

© Stephanie Branchu, Why Not Productions

© Stephanie Branchu, Why Not Productions

Помимо Джонни Деппа и Майвенн, в фильме снялись Пьер Ришар, Бенджамен Лаверн, Мелвил Пупо, Ноэми Львовский, Паскаль Греггори и Индия Хэйр.

«Жанна Дюбарри» – это шестая полнометражная и самая амбициозная постановка Майвенн на сегодняшний день. Предыдущие ее работы были отмечены наградами на престижных кинофестивалях: картина «Полисс» (2011) получила Приз жюри Каннского кинофестиваля 2011 года, «Мой Король» завоевал приз за лучшую женскую роль (Эмманюэль Берко) в Каннах в 2015 году, а полуавтобиографический труд «ДНК» был номинирован в четырех категориях на кинопремии «Сезар» 2021 года. И теперь картина «Жанна Дюбарри» открывает Каннский фестиваль.

Идея создания картины полностью принадлежала Майвенн, в чем ее поддержал продюсер Паскаль Кошето. По словам Майвенн, жизнь и судьба Жанны Дюбарри в чем-то перекликается с ее собственной жизнью и очень ей близка. Сама Майвенн попала в творческую среду в юном возрасте: с 16 лет она состояла в отношениях с Люком Бессоном, от которого родила дочь Шанну, снималась в его фильмах «Леон» и «Пятый элемент» (Дива Плавалагуна).

Приступая к работе над сценарием фильма, Майвенн сразу видела в главной роли Джонни Деппа и настаивала на его участии. После многочасовой встречи между Деппом и Майвенн его участие было подтверждено и это решение поддержали продюсеры. Майвенн пригласила Джонни Деппа, на главную роль, потому что он - блестящий актер. Для Деппа «Жанна Дюбарри» стала первой крупной ролью с 2020 года. «Жанна Дюбарри» станет триумфальным возвращением актера на большие экраны по всему миру после завершения судебного разбирательства с бывшей женой Эмбер Херд по делу о клевете.

Несмотря на то что Джонни Депп прекрасно говорит на французском, так как много лет прожил во Франции, готовясь к своей роли, он проводил многочасовые занятия, чтобы добиться идеального французского акцента и говорить на безупречном французском.

Съемки фильма проходили с июля по октябрь 2022 года во Франции. Одной из локаций стал дворцово-парковый ансамбль Версаль, который специально для съемок закрывался на несколько дней, что позволило режиссеру передать на экране оригинальный дух той эпохи.

Продюсер Константин Елкин:

– Мы были очень рады получить предложение от наших партнеров из Франции, компании Why Not Productions, поработать с этим проектом. Мы давно сотрудничаем с компанией Wild Bunch International и, узнав о том, что они будут заниматься международными продажами фильма, мы поняли, что участие в производстве – это отличная возможность присоединиться к команде мастеров своего дела и создать удивительно интересный, масштабный проект, который увидит огромное количество зрителей по всему миру.

Ранее наша компания Russian World Vision показывала российской аудитории такие знаковые картины, как «Дом, который построил Джек», «Капернаум», «Тебя никогда здесь не было», «Корсаж», но это всегда были готовые фильмы, которые мы закупали для проката в России и странах СНГ.

С проектом «Жанна Дюбарри» нам удалось поработать на стадии его создания, что стало для нас потрясающе интересным опытом. Сотрудничество по производству стало возможным, благодаря нашим партнерам и друзьям, продюсерам Светлане Мигуновой-Дали, Юлии Ким - фон ден Дрейш и Нелли Холмс, которые имеют большой опыт продюсирования международных проектов. У Светланы, Юлии и Нелли было эксклюзивное право представлять проект на территории России. Они являются экзекьютив-продюсерами картины. При их содействии мы провели переговоры с компанией Why Not Productions и подтвердили свое участие в создании фильма «Жанна Дюбарри».

Этот опыт был чрезвычайно интересным и удачным для нас и мы надеемся, что продолжим дальнейшее международное сотрудничество по созданию знаковых кинопроектов.

Заместитель генерального директора, директор по контенту онлайн-кинотеатра Okko Эльвира Дмитриевская:

– Мы рады быть причастными к тому, что фильм открытия Каннского кинофестиваля этого года увидят в России! Стать партнерами RWV, Why Not Productions и Wild Bunch International в качестве дистрибьютора картины в digital-среде на территории РФ и СНГ – важный стратегический шаг для Okko в работе с международным рынком и возможность расширить границы при выборе полнометражных картин.

Продюсер Светлана Мигунова-Дали:

– Нашей команде было очень приятно работать с такой прекрасной компанией продюсеров и высоких профессионалов своего дела, таких как Паскаль и Винсент, которые от переговорного до съемочного процессов выстроили работу на самом высоком уровне. Наличие такого надежного и опытного партнера, как Константин и Russian World Vision, дало возможность со-продюсирования и дистрибуции в России.

Уже по прочтению сценария было понятно, что эта глубокая история настоящей любви должна быть рассказана уникальным образом. Возможность продюсеров закрыть Версаль и осуществить съёмки в оригинальной локации и французский язык обеспечивают органичное погружение зрителей в реальность эпохи того времени.

Продюсер Юлия Ким фон ден Дрейш:

– Благодаря слаженной работе всех продюсеров проекта нам удалось внести свой вклад в создание исторического фильма и приобрести новый опыт работы в международной команде в течении 2-х лет. Сотрудничество и участие в проекте Майвенн позволило нам пройти все этапы продюсирования: от замысла до отбора фильма в программу Каннского кинофестиваля. Надеемся, что мы положили начало дальнейшим совместным проектам.

Нелли Холмс:

– «Возвращением короля» назвала европейская пресса фильм «Жанна Дюбарри» с Джонни Деппом в роли Людовика XV. Публично громкий судебный процесс Джонни Деппа не остановил французского продюсера Паскаля Кошето от желания снять потрясающую историю о жизни сильной женщины. Я давно мечтала работать с Паскалем, и когда мой давний друг - Джек Уигэм, агент Джонни Деппа, предложил мне присоединиться к проекту, то я сразу же согласилась.

За моей спиной - 25 лет работы в Голливуде, тысячи прочитанных сценариев и множество контактов. У Светланы, Юлии и Константина, помимо их безупречной репутации в мире кино, - видение полной картины и умение вести международные деловые переговоры на высоком уровне. Уверена, что впереди у нашей команды много прекрасных фильмов «Каннского материала».

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