Финал международного кинофестиваля Журнала «Богема» / La Boheme Cinema 2022 прошёл в Москве

20 декабря 2022 года в Кинозале Института кино и телевидения (ГИТР) в Москве состоялся финал международного кинофестиваля Журнала «Богема»/La Boheme Cinema 2022. Заявки принимались через официальный
Лауреаты:
- Кинопартнер — Институт кино и телевидения (ГИТР);
- Информацмонный кинопартнер — Журнал «Кинорепортёр»;
- Лучшая музыка — «Москва литературная» (директор: Папаценко Валерия Павловна);
- Лучшая операторская работа — «Дышать под водой» (директор: Влада Лавренова);
- Лучший сценарий — «О любви» (директор: AYKEN KUATBAEVA);
- Лучший режиссер — «Доброе утро, господин Замза!» (директор: Вилков Константин Антонович);
- Лучший музыкальный клип — «Anund Payl (Marine Manasian)» (директор: Анна Голикова);
- Лучший продюсер — «Тысячелетняя бабка» (продюсер: Владимир Калиш);
- Дебют — «A dream — the verily side of reality» (директор: Виктория Гараева);
- Лучший спортивный фильм (пропаганда здорового образа жизни) — «Недосягаемая» (директор: Цепаева Полина Николаевна);
- Экологический фильм — «Переработка и сортировка мусора» (директор: Березовский Филипп);
- Лучший фильм с особым вниманием к проблема устойчивого развития, кроме экологии — «Возвращение» (директор: Дмитрий Ревнивцев);
- Лучший грим (вручала член Академии Российского телевидения Архипова Наталья Александровна) — «Вам, Татьяна Михайловна» (директор: Малова-Гра Галина Андреевна);
- Лучший иностранный фильм — «THE SEA» (директор: Elena SURINA) (Франция);
- Лучший модный фильм (дизайн костюма) (вручал Александр Белов) — «Тысячелетняя бабка» (продюсер: Владимир Калиш);
- Специальный приз жюри за особое внимание к традиционным ценностям (вручала член Академии Российского телевидения Наталья Зотова) — «Soul of the nation» (директор: Ilnitskaya Diana Yurievna) (Армения);
- Специальный приз жюри за особое внимание к мотивации — «Из музыканта в художники» (директор: Ангелина Петровна Виллуд);
- Специальный приз жюри за авторское решение — «Одиночество. Любовь. Судьба» (ИС УУС) (Директор: Абдумалики Холик (Уу Саха Омук));
- Приз жюри — «Обыци-традичи» (директор, автор сценария и режиссер — Абдумалики Холик);
- Гран-при — «Тысячелетняя бабка» (продюсер: Владимир Калиш).
В международное жюри вошли:
- Председатель жюри — Ананишнев Владислав Владимирович, кандидат наук, доцент АНО ВО ГИТР, главный редактор Журнала «Богема» и Журнала «Крестьянка», член Союза журналистов России, Международной федерации журналистов (IFJ), обладатель премии Fashion TV в номинации «Издатель» (Россия);
- Заместитель председателя жюри — Глебова Ирина Сергеевна, кандидат наук, декан продюсерского факультета АНО ВО ГИТР, креативный продюсер 1 канала (Россия);
Члены жюри:
- Александр Белов — звёздный стилист, член жюри Ювелирной недели моды Estet Fashion Week (Россия);
- Роман Минлишев — телеоператор-постановщик в АО «Телекомпания НТВ», и.о. заведующего кафедрой кинотелеоператорского мастерства АНО ВО ГИТР, Член правления МОО ООО «Союз кинематографистов России», член Союза журналистов России; награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени; памятной медалью от Президента Российской Федерации за значительный вклад в подготовку и проведение XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи; специальный приз в конкурсе неигрового кино на международном кинофестивале «ГЕРОЙ И ВРЕМЯ»; Победитель фестиваля документальных фильмов стран СНГ (Россия);
- Расул Сетвалдиев — действующий актёр-кино, принял участие более 30-ти кино и теле-проектах, в т.ч. сериал «Джамол» (2018) (победитель гранта от Евросоюза), короткометражный фильм «Рух» (Казахстан);
- Эстель Семенчук — гример, руководитель Школы грима и визажа при Мосфильме «Estel Shine» и всероссийского конкурса «Гример года», обладатель Премии Журнала «Богема» / La Boheme Awards 2022 (Россия);
- Наталья Зотова — телеведущая, Член Академии Российского телевидения, обладатель Премии Журнала «Богема» / La Boheme Awards 2022 (Россия);
- Алма Баймуратова — продюсер, режиссер, участник международных кинофестивалей (Казахстан);
- Юлия Белозёрова — кандидат наук, доцент, заведующая кафедрой продюсерского мастерства АНО ВО ГИТР, обладатель Премии Журнала «Богема» / La Boheme Awards 2021 (Россия);
- Наталья Архипова — художник-гример телевидения и кино, Член Академии Российского телевидения, фильмы и сериалы: «Александровский сад», «Охота на Берию», «Три дня в Одессе», «Записки экспедитора тайной канцелярии», «Чрезвычайное призвание», «Начальник разведки», «Сказки Гофмана». «Васнецова», «11 молчаливых мужчин» (Россия).
Организаторы Кинофестиваля выражают благодарность за содействие в проведении мероприятия: Институт кино и телевидения (ГИТР), Литовчину Ю.М., Подвойской И.А., Глебовой И.С., Головкиной Е. Н., Белозёровой Ю.М., Зотовой Н.В., Толчеевой П. и др.
Кинофестиваль прошёл при поддержке Ассоциации «Палата Текстиля и Моды», Ассоциации содействия развитию индустрии моды «Недели Mоды», НП «Национальное фитнес — сообщество». Партнеры: Институт кино и телевидения (ГИТР), Москластер.
Фото и видео: @krestyanka.ru @labohememagazine @ananishnev @vladislavananishnev @mosclusterИсточник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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