Резиденты Insight People примут участие в конкурсе молодых просветителей от Российского общества «Знание»

Insight People – крупнейшее сообщество блогеров из всех регионов России. Сегодня среди резидентов продюсерского центра – не только знаменитые celebrities, но и совсем молодые инфлюенсеры. Для того, чтобы поддержать их творчество, Insight People организовал участие юных блогеров в Школьной лиге лекторов от Российского общества «Знание».

Школьная лига лекторов – масштабный конкурс для молодых просветителей в возрасте от 14 до 17 лет. Ученики школ и средних специальных учебных заведений России поделятся своими знаниями и опытом со сверстниками в 8 тематических категориях: экология и благотворительность, социально-гуманитарные науки, карьера и бизнес, наука и технологии, естественные науки, медиа и маркетинг, спорт и здоровый образ жизни, культура и искусство. Организатор события – Российское общество «Знание», всероссийский просветительский проект при поддержке Президента РФ.

С 16 января по 26 апреля в конкурсе примут участие более 50 юных резидентов Insight People из разных регионов от Владивостока до Ростова-на-Дону. Все они – серьезные блогеры с миллионной аудиторией, успешные контентмейкеры и харизматиные лидеры общественного мнения в своей сфере.

Внимание к молодёжным проектам федерального уровня и помощь в продвижении талантов из разных уголков страны – одни из главных задач продюсерского центра. Школьная лига лекторов не только объединит талантливых молодых просветителей, но и поможет каждому раскрыть свой креативный потенциал и заявить о себе на всю Россию.

«В Insight People мы даем возможности для развития каждому. Но особенно приятно, когда нашими резидентами становятся совсем юные ребята, дети и молодёжь. Огромная радость наблюдать за их успехами, видеть их на лучших федеральных площадках страны и знать, что ты – тоже часть этого потрясающего процесса профессионального роста и личностного становления», – сказала генеральный директор продюсерского центра Insight People Алина Зиннатуллина.

Конкурс пройдет в 7 этапов, в рамках которых участники прослушают просветительский онлайн-курс и выступят с авторской лекцией перед открытой публикой. Лучшие молодые просветители России получат подарки от российского общества «Знание» и главный приз – путешествие по программе «Больше, чем путешествие».

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