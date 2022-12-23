Государственный Институт русского языка им А.С. Пушкина стал лауреатом Премии «Развитие регионов. Лучшее для России» .

Проект Института «Международная волонтёрская программа «Послы русского языка в мире» победил в номинации «Наука и образование». Церемония награждения состоялась в завершении VI ежегодного Форума «Развитие регионов», который проходил 15-16 декабря в Самаре и был посвящен новым эффективным практикам в развитии городов и территорий нашей страны. Топовые спикеры, в том числе и представитель Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина, делились своим опытом с участниками Форума, съехавшимися со всех концов нашей необъятной Родины.

Победителей премии определял Экспертный совет, в состав которого входили представители федеральных и региональных органов власти, предприниматели, общественные деятели, в их числе — главы, заместители и министры различных регионов России. Это первая большая награда коллектива Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина, полученная им под руководством ректора Н.С. Трухановской. Институт является одним из флагманов популяризации русского языка в мире.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.