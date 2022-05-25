Финал Всероссийского фестиваля молодой поэзии им. Леонида Филатова «Филатов Фест»

30 мая в Москве, в 19.00, при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, в Центральном доме актёра имени А. А. Яблочкиной состоится финал Всероссийского фестиваля молодой поэзии имени Леонида Филатова «Филатов Фест».

Фестиваль, основанный в 2014-м году поэтом и режиссёром Владом Маленко, проводится в восьмой раз. За это время он успел стать крупнейшим в России смотром молодых поэтов. Возраст участников составляет от 18 до 35 лет.

В этом году было подано более 2000 заявок на участие от авторов из почти всех регионов России, а также из Зарубежья. Члены жюри по итогам интернет-отбора выбрали 102 автора, прошедших в длинный список фестиваля. Все они участвовали в очных турах, которые проходили в Москве в Торговом доме «Библио-Глобус». По результатам десяти очных туров, трёх полуфиналов и зрительского голосования были отобраны 15 финалистов: Анна Долгарева (Москва), Константин Комаров (Екатеринбург), Елена Киселёва (Владивосток), Всеволод Волоколамский (Москва), Светлана Чмыхало (посёлок Псебай), Михаил Токарев (Иркутск), Елизавета Табатчикова (Нижний Тагил), Алексей Шмелёв (Москва), Ксения Аксёнова (Липецк), Евгений Дьяконов (Санкт-Петербург), Никита Мелихов (Волгоград), Дмитрий Попазов (Моздок), Стефания Данилова (Санкт-Петербург), Глеб Петров (Череповец), Инна Теплова (Калуга).

«Финиширует Восьмой «Филатов Фест». Весна 22 года — историческая весна. Кому, как не поэтам слышать время и отражать его колебания? Мы держим коллективную оборону великого и свободного Русского языка! Сильнейший состав участников, мощный ареопаг жюри. Финал обещает стать и захватывающим зрелищем, и соревнованием, и демонстрацией молодых поэтических сил. Зрителю и читателю повезёт. Вот кто точно будет в выигрыше! Положение обязывает! «Филатов Фест» — главное событие в поэзии России. И даже миллион победителю на этом фоне не самое главное, хотя необыкновенно важное!», — делится основатель фестиваля, поэт и режиссер Влад Маленко.

В финале будет определен победитель фестиваля, который от стратегического партнера – корпорации «Синергия» получит 1 000 000 рублей! Так же будет выбран обладатель приза зрительских симпатий. Впервые на фестивале представлена номинация «Поющие поэты» имени Владимира Качана. Помимо этого, на стихи победителя и обладателя приза зрительских симпатий будут сняты профессиональные видеоклипы, издательским домом «Зебра Е» будут выпущены сборники их стихов, они будут приняты в Союз литераторов РФ без вступительного взноса, получат возможность принять без отбора участие в работе арт-кластера «Таврида», а также получат ценные призы от партнёров фестиваля и его организаторов. По итогам финала выйдет общий сборник со стихами всех финалистов.

В состав жюри входят известные деятели культуры: поэты, писатели, представители театра, кино, общественные деятели. Председателем жюри финала неизменно является поэт, писатель Игорь Волгин.

На большом финале «Филатов Феста» выступят: Дмитрий Певцов, группа «Ундервуд», Борис Березовский, группа «TIHOTIHO», Алексей Вдовин, Дмитрий Воденников, Никита Высоцкий и Олег Митяев.

Основным отличием фестиваля является то, что организаторы создают социальные лифты для своих лауреатов и победителей. Например, самые яркие из них входят в команду организаторов и становятся артистами Московского театра поэтов.

Подробная информация представлена на сайте https://filatovfest.ru .

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