Писатель Олег Рой поздравил библиотекарей с профессиональным праздником

27 мая в России отмечается профессиональный праздник — День Библиотекаря, с которым всех работников этой важной и уважаемой профессии поздравил популярный писатель Олег Рой.

«Книги – это целый мир, тем, кто любит читать, они открывают путь к неизведанным переживаниям, захватывающим приключениям, сокровенным знаниям. И библиотекари – самоотверженные люди, хранящие эти драгоценные сокровищницы, организующие их так, чтобы каждый желающий нашел для себя то, что ему близко. Их труд, возможно, незаметен, но очень важен. Я могу смело назвать работников библиотек своими дорогими друзьями. При первой же возможности я стараюсь встретиться с ними. Не так давно я, например, был на Всероссийском Библиотечном Конгрессе в Нижнем Новгороде. Но еще больше я люблю бывать в самих библиотеках – и больших, и совсем маленьких, касаться руками корешков книг, впитывать эту неповторимую атмосферу мудрости и тайн. Низкий вам поклон и огромная благодарность, дорогие работники библиотек. С самыми теплыми и добрыми пожеланиями спешу поздравить вас с вашим праздником. Надеюсь, что еще не раз смогу насладиться посещением ваших сокровищниц и общением с вами», — написал Рой на своей странице в социальной сети ВКонтакте.

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