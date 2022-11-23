Финальные серии «Тайн следствия» телеканале «Россия»

С 28 ноября в 21:20 на телеканале «Россия» – премьера новых серий детективного сериала «Тайны Следствия». Подполковнику юстиции Марии Швецовой (Анна Ковальчук) вместе с командой высококлассных специалистов предстоит расследовать новые тайны.

Загадочное убийство хозяйки загородного дома, трагическая гибель студентки, шокирующая расправа над влюбленной парой, покушение на жизнь (возможно из мести) сотрудника судебного архива… Чтобы раскрыть эти запутанные преступления, Марии Сергеевне придется включать свою знаменитую интуицию на полную мощность.

Зрителей ждет развязка непростой жизненной ситуации, в которой оказалась не только Мария Сергеевна, но и ее близкие люди. Швецова понимает, что в личной жизни слишком часто рубила с плеча, и ей предстоит «работа над ошибками». Но кого она решит вернуть – бывшего мужа Дмитрия Луганского (Мирослав Малич) или несостоявшегося жениха, опера Платонова (Алексей Комашко)? У каждого из них развиваются новые отношения, и следователь Людмила Колонкова (Ольга Павловец) вполне может стать для Маши не только подругой, но и соперницей в любви. Но еще сильнее Швецову беспокоит, что дочь Злата (Злата Ковальчук) не на шутку увлеклась опасными журналистскими расследованиями и предпочитает действовать в одиночку…

И все же никакие личные проблемы не способны отвлечь Марию Швецову, самого популярного следователя российского телевидения, от любимой работы. Вместе с полковником Ковиным (Вячеслав Захаров) и верными друзьями – Курочкиным (Александр Новиков) и Кораблевым (Игорь Николаев) подполковник Швецова продолжает погоню за преступниками. Впереди – новые тайны и новые неожиданные повороты следствия.

Фото – телеканал «Россия»

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