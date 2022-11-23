Вышел трейлер фильма «1984», который был снят финским режиссером Дианой Ринго по мотивам одноименного романа - антиутопии Джорджа Оруэлла. В фильме снимались в основном российские артисты. Это первая экранизация романа Оруэлла на русском языке. Премьера намечена на апрель 2023 года. Предыдущий фильм Дианы Ринго — антиутопия «КАРАнтин» (2021) с заслуженным артистом РФ Анатолием Белым в главной роли. Фильм имел успех на международных кинофестивалях.

В фильме показано мрачное будущее человечества — тоталитарное государство, где в главе государства стоит всемогущий и таинственный Большой Брат. Это общество тотального контроля, дезинформации и обезличивания человека. Культивируется ненависть к врагам народа, искусство и независимое мышление уничтожаются. Главный герой — математик, посвятивший себя науке. Его жизнь резко меняется, когда он встречает девушку из художественного отдела. От нее он узнает, что существует Сопротивление, которое готовит государственный переворот. Он находится перед выбором — присоединиться с сопротивлению или выдать его членов.

«Роман Оруэлла я прочитала еще в юности, и уже давно хотела его экранизировать. Сейчас люди во многих странах вспоминают этот роман, рассматривают его с разных точек зрения. Мне хотелось дать свою интерпретацию. В фильме также есть отсылки к роману Евгения Замятина "Мы" который сильно повлиял на творчество Оруэлла. Если проследить развитие сюжета в обеих книгах, мы увидим, что они схожи во многом. Мне не хотелось делать 100% точную адаптацию «1984», я решила переосмыслить роман с позиции сегодняшнего дня. Отчуждение личности, изоляция, одиночество, и порабощение человека являются важными темами моего фильма. Для меня также было важно создать интересные образы и впечатляющее музыкальное сопровождение. Всю музыку к фильму я написала сама», – говорит режиссер Диана Ринго.

Александр Обманов который сыграл роль протагониста математика играл раннее у Дианы Ринго в фильме «КАРАнтин». Алексей Шаранин, популярный артист и телеведущий, сыграл автора Новояза - языка, чей словарь с каждым годом сокращается

Один из самых востребованных моделей России Алексей Шамаев исполняет роль диктора в фильме. Это его кино-дебют. Съёмки фильма начались летом 2022 года в Москве.

В ролях: Александр Обманов, Диана Ринго, Алексей Шаранин, Владислав Кувицын, Сергей Буданов, Антон Бирюков, Сергей Никитин, Владимир Иваний, Алексей Шамаев, Илья Дрознин и другие. Музыку к фильму написал сама режиссер фильма Диана Ринго.

Напомним, что роман «1984» британского писателя Джорджа Оруэлла написанный в 1949 году получил всемирную популярность. В 1984 году Майкл Рэдфорд снял последнюю экранизацию романа.

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