«Финник» и «Плюшевый Бум!» стали участниками Международного кинематографического фестиваля «Герой»

Полнометражные анимационные фильмы «Финник» и «Плюшевый Бум!» от ГК «Рики» принимаю участие во II Международном фестивале фильмов для детей и юношества «Герой», проходящем в Красноярском крае в настоящее время.

Во время работы фестиваля жители региона погрузятся в атмосферу профессионального кино. Зрителей ждут мировые и российские премьеры, звездные гости, творческие встречи, мастер-классы и круглые столы. Учредитель фестиваля – министерство культуры Красноярского края, организатор – КГАУК «Енисей кино».

Картина «Финник» вошла в шорт-лист в категории «Полнометражный анимационный фильм». Помимо просмотра, гости фестиваля смогут лично пообщаться с режиссером ленты Денисом Черновым и сценаристом – Татьяной Беловой, на творческих встречах, которые пройдут на нескольких площадках в разные дни фестиваля.

Кроме того, во внеконкурсной программе зрители увидят еще один полнометражный приключенческий фильм ГК «Рики» — «Плюшевый Бум!», вошедший во внеконкурсную программу фестиваля.

«Обе картины – «Финник» и «Плюшевый Бум!» — это очень добрые истории, которые объединяют темы дружбы, взаимовыручки, мечтах, веры в себя и свои силы. В них много юмора, приключений, интересных сюжетных поворотов и легкой иронии. Это кино не только для детей, но и для просмотра в кругу семьи, друзей и близких. Как сказал однажды великий Ингмар Бергман: “Снять кино — значит создать целую вселенную”. Поэтому мы с удовольствием приглашаем участников и гостей кинофестиваля в удивительную Вселенную “Рики». И, конечно, будем переживать за наших конкурсантов», — прокомментировала Елена Чиркова, продюсер фильмов «Финник» и «Плюшевый Бум!».

В этом году в адрес дирекции фестиваля было направлено более 1760 заявок из 112 стран мира. Члены отборочной комиссии, в состав которой вошли профессиональные кинематографисты, отобрали 116 лучших кинолент из 36 государств. Именно

эти картины, 27 из которых – эксклюзивные премьеры, составили обширный шорт-лист конкурсной и внеконкурсной программ. Их показы пройдут на 18 площадках в пяти населенных пунктах края – Красноярске, Абане, Дивногорске, Норильске и Ужуре.

Всего в рамках смотра будет разыграно восемь наград. Они достанутся авторам лучших полнометражных и короткометражных, игровых, анимационных и документальных фильмов..

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